快訊

世足賽／1.88mm奇蹟！模擬動畫證實日本致勝球「真的沒出界」

國發所門生學位遭雙殺 學者曝綠營培植中生代「多推薦給陳明通」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夾壞嬰兒車輪…女索賠四千司機賠一千 協商破裂提告

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重客運李姓司機，周二（11月29日）駕駛857號公車，於三重區金陵女中站前停靠載客，過程未注意，莊女及其手推嬰兒車未完全上車，直接關上車門，導致夾壞嬰兒車輪。雙方談和解賠償，莊女索賠4千元，司機僅願賠償1千，雙方無交集，莊女怒告司機毀損、公共危險，警詢後依法函送法辦。

據了解，李姓男子（47歲）是三重客運司機，周二（11月29日）下午2時28分左右，他開著一輛857號公車，載客抵達新北市三重區重新路5段金陵女中站，卻因未注意，莊女（25歲）推嬰兒車（坐著她未滿一歲寶寶）還未完全上車，竟將車門關起，當場夾到嬰兒推車前輪。

公車上其他乘客看見，紛紛喊叫司機「夾到嬰兒車了」孰料，車門卻反覆關夾3次，才完全打開。雖然現場沒有受傷，寶寶也沒受到驚嚇，卻造成要價近一萬台幣的手推嬰兒車車架歪掉、前輪夾損無法轉動。

事後莊女將過程貼文臉書社群，另與李男與其公司督導，約到三重警分局二重派出所協調和解賠償事宜，莊女索賠4千元，但司機僅願賠償1千元，雙方沒有交集協商破裂，莊女怒對李姓司機提告毀損、公共危險，警詢後依法函送李姓司機員。

新北市交通局表示，當天有接獲民眾檢舉，經調閱公車行車紀錄器，認定確有夾到民眾嬰兒手推車狀況，公車司機確有疏失，後續將依《公路法》對業者開罰9000到9萬罰鍰。

三重客運李姓司機，未注意有乘客還未上車，他將車門關閉，卻夾壞莊女手推嬰兒車輪，雙方因賠償談不攏，李姓司機挨告。圖／三重客運
三重客運李姓司機，未注意有乘客還未上車，他將車門關閉，卻夾壞莊女手推嬰兒車輪，雙方因賠償談不攏，李姓司機挨告。圖／三重客運
莊女手推嬰兒車輪，被公車門夾壞，雙方因賠償談不攏，李姓司機挨告。記者曾伯愷／翻攝
莊女手推嬰兒車輪，被公車門夾壞，雙方因賠償談不攏，李姓司機挨告。記者曾伯愷／翻攝
三重客運李姓司機，未注意有乘客還未上車，他將車門關閉，卻夾壞莊女手推嬰兒車輪，雙方因賠償談不攏，李姓司機挨告。圖／三重客運
三重客運李姓司機，未注意有乘客還未上車，他將車門關閉，卻夾壞莊女手推嬰兒車輪，雙方因賠償談不攏，李姓司機挨告。圖／三重客運
三重客運李姓司機，未注意有乘客還未上車，他將車門關閉，卻夾壞莊女手推嬰兒車輪，雙方因賠償談不攏，李姓司機挨告。圖／三重客運
三重客運李姓司機，未注意有乘客還未上車，他將車門關閉，卻夾壞莊女手推嬰兒車輪，雙方因賠償談不攏，李姓司機挨告。圖／三重客運
莊女手推嬰兒車輪，被公車門夾壞，雙方因賠償談不攏，李姓司機挨告。記者曾伯愷／翻攝
莊女手推嬰兒車輪，被公車門夾壞，雙方因賠償談不攏，李姓司機挨告。記者曾伯愷／翻攝

嬰兒

延伸閱讀

運動中心打籃球 突昏倒叫不醒 CPR加PAD救回一命

汐止人怒舉「黑紙」 要求汐東捷運先開工

北市400處YouBike1.0站點明停用 新北：預計2025年退場

感念家鄉雙親 老兵王真偉以父母為名捐復康巴士

相關新聞

車頭卡分向號誌桿一路開回彰化 網：比移動神主牌還猛

有民眾近日行經台中台74線，竟目睹1輛休旅車車頭「插著1支分路號誌桿」，還一路在快速道路上馳騁，目擊者將影片PO上網引起...

板橋某國小師要學生「自賞巴掌100下」 涉體罰被起訴

新北市板橋區一名孫姓國小班導師被多名家長投訴體罰小孩，經校內調查後認定有不當管教，其中一名兒童母親氣憤提告，檢方查出孫姓...

夾壞嬰兒車輪…女索賠四千司機賠一千 協商破裂提告

新北市三重客運李姓司機，周二（11月29日）駕駛857號公車，於三重區金陵女中站前停靠載客，過程未注意，莊女及其手推嬰兒...

月薪6萬卻因偷走遺失物3萬被訴 員警曝：想拿奶粉錢

原服務於新北市樹林警分局樹林派出所的林姓警員，今年7月接受銀行報案前往處理拾得遺失物後，將銀行轉交的現金3萬餘元交給同仁...

運動中心打籃球突昏倒叫不醒 CPR加AED救回一命

籍姓男子今天在新北市新店國民運動中心打籃球突然昏倒，一起運動的球友見叫不醒連忙施作CPR並打119求救，國民運動中心值班...

盜版OTT機上盒爽看世足 警抄桃園盜錄機房侵權達164億

2022卡達世足吸引全球球迷目光，國內靠違法OTT電視機上盒業者看準商機，販賣盜版影集、賽事、成人影片及世足球賽等，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。