夾壞嬰兒車輪…女索賠四千司機賠一千 協商破裂提告

新北市三重客運李姓司機，周二（11月29日）駕駛857號公車，於三重區金陵女中站前停靠載客，過程未注意，莊女及其手推嬰兒車未完全上車，直接關上車門，導致夾壞嬰兒車輪。雙方談和解賠償，莊女索賠4千元，司機僅願賠償1千，雙方無交集，莊女怒告司機毀損、公共危險，警詢後依法函送法辦。

據了解，李姓男子（47歲）是三重客運司機，周二（11月29日）下午2時28分左右，他開著一輛857號公車，載客抵達新北市三重區重新路5段金陵女中站，卻因未注意，莊女（25歲）推嬰兒車（坐著她未滿一歲寶寶）還未完全上車，竟將車門關起，當場夾到嬰兒推車前輪。

公車上其他乘客看見，紛紛喊叫司機「夾到嬰兒車了」孰料，車門卻反覆關夾3次，才完全打開。雖然現場沒有受傷，寶寶也沒受到驚嚇，卻造成要價近一萬台幣的手推嬰兒車車架歪掉、前輪夾損無法轉動。

事後莊女將過程貼文臉書社群，另與李男與其公司督導，約到三重警分局二重派出所協調和解賠償事宜，莊女索賠4千元，但司機僅願賠償1千元，雙方沒有交集協商破裂，莊女怒對李姓司機提告毀損、公共危險，警詢後依法函送李姓司機員。