月薪6萬卻因偷走遺失物3萬被訴 員警曝：想拿奶粉錢
原服務於新北市樹林警分局樹林派出所的林姓警員，今年7月接受銀行報案前往處理拾得遺失物後，將銀行轉交的現金3萬餘元交給同仁處理，卻在8月2日凌晨趁歸還槍械時，將3萬餘元偷走，被同事發現移送新北地檢署，依加重竊盜罪起訴。
檢方調查，林姓警員7月22日上午執行巡邏勤務時，接獲銀行報案到場，協助受理民眾遺失在銀行內遺失的3萬613元的現金，他返回派出所後將現金交給同事清點，由同事放入拾得遺失物的保管箱，幾天後林員卻以鑰匙打開保管箱後，將3萬餘元偷走，被派出所發現依法送辦。
據悉，林員年僅25歲，畢業於警察專科學校38期，工作約一年，案發後已由樹林派出所調到樹林警分局警備隊服務。他最近剛升格為人父，向同事稱是「想多拿點奶粉錢」，一時失慮才會看到3萬餘元就拿。檢方以林姓警員坦承犯行、監視畫面清楚拍下他拿走現金等證據，依加重竊盜罪起訴，並因林員為公務員，請法院依法加重其刑2分之1。
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