運動中心打籃球突昏倒叫不醒 CPR加AED救回一命

籍姓男子今天在新北市新店國民運動中心打籃球突然昏倒，一起運動的球友見叫不醒連忙施作CPR並打119求救，國民運動中心值班人員到場，以心臟電擊去顫器搶救後，籍男恢復意識，由119救護人員接手送醫，順利救回一命。

新北消防局今天上午近11時獲報，在新店區北新路一段的新店國民運動中心4樓，有打球民眾昏倒且意識不清，新北市消防局新店消防分隊救護人員鄭偉廷及陳立軒二人趕抵現場時，見國民運動中心服務台值班的江姓及林姓女服務員，正以心臟電擊去顫器（AED）將貼片貼到患者身上，經PAD電擊1次後持續進行CPR急救，鄭偉廷及陳立軒見原本昏倒的69歲籍姓男子已恢復意識，接手患者並緊急送往新店耕莘醫院，目前患者狀況穩定留院觀察中。

據了解，籍男今天上午與球友們一起在國民運動中心4樓籃球場打球，隊友傳球給籍男，但籍男未伸手接球，反被球打中左下巴後隨即倒地，球友上前關心卻發現他昏倒在地還叫不醒，疑似失去生命跡象，立即施行CPR，一旁民眾見狀也協助撥打手機通知服務台及119叫救護車，順利救回寶貴一命。

新北市消防局第四救災救護大隊表示，OHCA發生後就是與時間的競賽，現場旁觀者是否在第一時間給予急救處置，決定了OHCA患者存活及康復出院的機率；美國心臟學會（American Heart Association, AHA）亦認為旁觀者（Bystander）CPR於急救成功中占有重要角色，今天感謝旁觀者即時伸出援手，才能成功救活患者，希望未來市民都學會CPR暨AED的急救技能，勇於並樂於伸出一臂之力幫助OHCA患者，讓新北成為全國最安全的幸福城市。