車頭卡分向號誌桿一路開回彰化 網：比移動神主牌還猛

有民眾近日行經台中台74線，竟目睹1輛休旅車車頭「插著1支分路號誌桿」，還一路在快速道路上馳騁，目擊者將影片PO上網引起熱議；台中警方今下午找到肇事的賴姓車主，確認他撞毀號誌後一路開回彰化，因賴男目前尚未歸還，號誌桿現仍下落不明。

臉書「爆廢公社公開版」昨揭露一段台74線上影片，可見灰色休旅車車頭卡著1根分路號誌桿，但車主不但沒停下，反而沿著快速道路一路開，誇張行徑被一旁路過車輛拍下，網友紛紛留言說「移動式警示牌比移動式神主牌還猛」、「是要帶回家紀念嗎？」

由於該車主行經路過轄區眾多，警方第一時間也難以判斷是哪處的號誌遭撞斷，台中第4分局表示，經查該車有經過轄區，行為違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，其他危險方式駕車，最高將處新台幣2萬4000元，將依規定通知開罰。

後來開車的賴姓男子（71歲）今下午主動赴台中第6分局報案，表示他昨天下午4點多，疑似因為夕陽光線眩光，開車途中視線受影響，沿環中路二段往74號凱旋路閘道西向，到閘道口才自撞路口分向標誌桿。