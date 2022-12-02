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板橋某國小師要學生「自賞巴掌100下」 涉體罰被起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市板橋區一名孫姓國小班導師被多名家長投訴體罰小孩，經校內調查後認定有不當管教，其中一名兒童母親氣憤提告，檢方查出孫姓教師以無故以書本敲擊兒童頭部、命令兒童自打巴掌100下等方式體罰兒童，依妨害幼童發育罪起訴。

檢方調查，該名孫姓教師2020年8月起至今年4月止擔任該國小一、二年級班導師，該名兒童某日向母親透露「被老師體罰」，母親向孩子追問，才知他在2020年10月30日被孫姓導師無故以書本敲頭，又在同年11月至12月間，被孫姓導師命令自打巴掌100下，憤而向該名教師提告。

除了該名母親，校方也接獲多名其他家長投訴孫姓老師會體罰，但因已過一段時間，有些兒童已記不清被體罰的時間、詳細情況等。

檢方偵查時，孫姓教師否認犯行，但檢方依據兒童指證，加上校方調查後認定孫姓教師有不當管教等證據，認定孫姓教師確實有涉嫌體罰，依妨害幼童發育罪起訴。

新北市板橋區一名孫姓教師因涉嫌以「自打巴掌100下」、「書本敲頭」等方式體罰兒童，被新北地檢署依傷害罪起訴。示意圖／Ingimage
新北市板橋區一名孫姓教師因涉嫌以「自打巴掌100下」、「書本敲頭」等方式體罰兒童，被新北地檢署依傷害罪起訴。示意圖／Ingimage

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