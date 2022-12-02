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住家前常有違停 屋主理智線斷夜晚巷內狂按喇叭惹議

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄林姓男子在楠梓住家車庫門前，因常有機車違停，阻擋停車；日前又遇上類似情況，林男不滿，便在巷內鳴按喇叭要車主移車；此舉也被附近居民PO上臉書，引起熱議。此案分局獲報派員到場，雖無發生衝突，但仍會調查林男行為是否違規並依法開罰，同時也建議如遇類似情形，可向警方檢舉。

臉書社團「我是楠梓人」11月28日有網友貼文指，又是這個喇叭哥，擋到車位一直按喇叭，之後有鄰居問怎不報警，回答說報警很多次了還是有人會停，吵到一整條街是比較好？響了10幾分鐘到底？，也有網友留言「妨害安寧。 要不得」。

楠梓分局翠屏派出所於當晚7時許，接獲報案稱，楠梓區德民路某巷弄內有糾紛及交通障礙，警方到場了解後，得知該鳴按喇叭的駕駛，返家時，發現家門前有停放一台機車阻擋出入口，才會鳴按喇叭要求移車。

林姓駕駛還說，他已在自家花圃前後預留停車空間，但仍有許多車輛違停在自家車庫前，當下不得已才按喇叭，請車主移車。

雖無造成衝突，但林姓駕駛在巷內連續鳴按喇叭數十秒，可能涉及違反道路交通管理處罰條例第41條之規定，及有關社會秩序維護法第72條3款規定「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾之安寧」。

是否涉及違法，分局後續將調查釐清，同時建議民眾，如遇類似情形，可主動檢舉，將由警方也會依規定裁處。

臉書社團「我是楠梓人」網友貼文。圖／取自臉書社團「我是楠梓人」
臉書社團「我是楠梓人」網友貼文。圖／取自臉書社團「我是楠梓人」
臉書社團「我是楠梓人」網友貼文。圖／取自臉書社團「我是楠梓人」
臉書社團「我是楠梓人」網友貼文。圖／取自臉書社團「我是楠梓人」

違停 車主

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