聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台北港三車碰撞 肇事駕駛：熱水瓶卡住方向盤釀禍
新北市八里台北港區莊姓貨櫃車司機，今天下午，駕車從台北港1號門駛入，沿A1道路東向西至往北堤交岔口時，因手上熱水瓶不慎卡住方向盤，導致人車撞破安全島，再與對向車道2車發生碰撞，所幸現場無人受傷，肇事駕駛沒有酒駕，至於事故原因有待警方調查釐清。
據了解，莊姓男子（36歲）為貨櫃車司機，今天下午1時20分左右，他駕駛貨櫃車，從台北港1號門駛進，沿A1道路東向西至往北堤交岔口，疑因手上熱水瓶，不慎卡死方向盤，導致人車直衝分隔島，旋即撞上對向車道，準備進入台北港貨櫃碼頭葉男（48歲）駕駛槽化車及謝男（39歲）駕駛貨櫃車。
導致3車連撞卡住整個車道，所幸現場沒有人受傷，肇事3方駕駛沒有酒駕，至於確切事故原因及責任歸屬，仍待警方後續調查才能釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言