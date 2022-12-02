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影／台北港三車碰撞 肇事駕駛：熱水瓶卡住方向盤釀禍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市八里台北港區莊姓貨櫃車司機，今天下午，駕車從台北港1號門駛入，沿A1道路東向西至往北堤交岔口時，因手上熱水瓶不慎卡住方向盤，導致人車撞破安全島，再與對向車道2車發生碰撞，所幸現場無人受傷，肇事駕駛沒有酒駕，至於事故原因有待警方調查釐清。

據了解，莊姓男子（36歲）為貨櫃車司機，今天下午1時20分左右，他駕駛貨櫃車，從台北港1號門駛進，沿A1道路東向西至往北堤交岔口，疑因手上熱水瓶，不慎卡死方向盤，導致人車直衝分隔島，旋即撞上對向車道，準備進入台北港貨櫃碼頭葉男（48歲）駕駛槽化車及謝男（39歲）駕駛貨櫃車。

導致3車連撞卡住整個車道，所幸現場沒有人受傷，肇事3方駕駛沒有酒駕，至於確切事故原因及責任歸屬，仍待警方後續調查才能釐清。

今天下午，台北港發生3車碰撞意外，所幸現場無人受傷，肇事駕駛稱是熱水瓶卡住方向盤釀禍，確切事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，台北港發生3車碰撞意外，所幸現場無人受傷，肇事駕駛稱是熱水瓶卡住方向盤釀禍，確切事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，台北港發生3車碰撞意外，所幸現場無人受傷，肇事駕駛稱是熱水瓶卡住方向盤釀禍，確切事故原因待查。圖／社會事新聞影音
今天下午，台北港發生3車碰撞意外，所幸現場無人受傷，肇事駕駛稱是熱水瓶卡住方向盤釀禍，確切事故原因待查。圖／社會事新聞影音
今天下午，台北港發生3車碰撞意外，所幸現場無人受傷，肇事駕駛稱是熱水瓶卡住方向盤釀禍，確切事故原因待查。圖／社會事新聞影音
今天下午，台北港發生3車碰撞意外，所幸現場無人受傷，肇事駕駛稱是熱水瓶卡住方向盤釀禍，確切事故原因待查。圖／社會事新聞影音
今天下午，台北港發生3車碰撞意外，所幸現場無人受傷，肇事駕駛稱是熱水瓶卡住方向盤釀禍，確切事故原因待查。圖／社會事新聞影音
今天下午，台北港發生3車碰撞意外，所幸現場無人受傷，肇事駕駛稱是熱水瓶卡住方向盤釀禍，確切事故原因待查。圖／社會事新聞影音
今天下午，台北港發生3車碰撞意外，所幸現場無人受傷，肇事駕駛稱是熱水瓶卡住方向盤釀禍，確切事故原因待查。圖／社會事新聞影音
今天下午，台北港發生3車碰撞意外，所幸現場無人受傷，肇事駕駛稱是熱水瓶卡住方向盤釀禍，確切事故原因待查。圖／社會事新聞影音

台北港 車道

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