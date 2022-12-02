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未依兩段式左轉 高雄騎士撞傷綠燈直行女騎士吞罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

62歲林姓男子今晨騎車行經鳳山區國泰路和中崙路口，未依規定兩段式左轉，闖越路口時，迎面撞及綠燈直行的陳姓女騎士，導致陳女倒地，幸僅四肢輕微擦傷，無大礙，林雖毫髮未傷，但因違規，吞下可罰600元到1800元罰單

警方指出，林姓男子今天清晨5時許，騎機車由國泰路一段左轉往中崙路，由北向南方向行駛，未依規定兩段式左轉，當場撞上騎機車綠燈直行的63歲陳姓婦人，陳人車倒地後，四肢有輕微擦傷，林男未受傷。

警方獲報趕抵現場處理，發現雙方均無酒後駕車行為，受傷的陳婦因傷勢輕微，不願就醫；警方研判林未遵守兩段式左轉規定，依道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款，未依標誌、標線、號誌指示行車者，開出可罰600至1800元罰鍰。

高市林姓男子今天清晨騎車型經鳳山區國泰路和中崙路口，未依規定兩段式左轉，撞及綠燈直行的陳姓女騎士，陳倒地幸僅四肢擦傷，雙方均無酒駕行為。記者石秀華／翻攝
高市林姓男子今天清晨騎車型經鳳山區國泰路和中崙路口，未依規定兩段式左轉，撞及綠燈直行的陳姓女騎士，陳倒地幸僅四肢擦傷，雙方均無酒駕行為。記者石秀華／翻攝
高市林姓男子今晨騎車行經鳳山區國泰路和中崙路口，未依規定兩段式左轉，撞及綠燈直行的陳姓女騎士，陳倒地幸僅四肢擦傷，無大礙。記者石秀華／翻攝
高市林姓男子今晨騎車行經鳳山區國泰路和中崙路口，未依規定兩段式左轉，撞及綠燈直行的陳姓女騎士，陳倒地幸僅四肢擦傷，無大礙。記者石秀華／翻攝

標誌 罰單

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