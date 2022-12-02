未依兩段式左轉 高雄騎士撞傷綠燈直行女騎士吞罰單

62歲林姓男子今晨騎車行經鳳山區國泰路和中崙路口，未依規定兩段式左轉，闖越路口時，迎面撞及綠燈直行的陳姓女騎士，導致陳女倒地，幸僅四肢輕微擦傷，無大礙，林雖毫髮未傷，但因違規，吞下可罰600元到1800元罰單。

警方指出，林姓男子今天清晨5時許，騎機車由國泰路一段左轉往中崙路，由北向南方向行駛，未依規定兩段式左轉，當場撞上騎機車綠燈直行的63歲陳姓婦人，陳人車倒地後，四肢有輕微擦傷，林男未受傷。