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影／芳香萬壽菊花海遭踩踏「禿一塊」 武陵農場曝犯法最慘下場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市和平區武陵農場正值芳香萬壽菊花海時節，預計花期到本月底。近期農場發現有遊客缺乏公德心，踐踏到花海中只為拍攝美景，讓美麗花海踏出約80乘80公分的凹陷，令人搖頭。農場強調，遊客踐踏花草行為已觸法，最重可處1年以下有期徒刑，並請保七總隊加強巡邏。

武陵農場的入口花園，有高達4至5公尺、長約200公尺的芳香萬壽菊花牆，黃澄澄花朵綻放，如花瀑布般美麗，且散發特殊的「百香果」香氣，吸引「巷子裡」遊客與攝影好手前來朝聖，穿梭花叢拍照取景。

武陵農場副場長胡發韜指出，農場秋季早晚高達約15度的日夜溫差，武陵芳香萬壽菊「頭好壯壯」，每株可高達約150公分，平地少見，但近來發現有極少數缺乏發公德心的遊客，為自己拍照方便進入芳香萬壽菊花叢，導致部分花叢出現約80乘80公分的凹陷，影響景觀花草植物生長發育、自然生態環境與整體景觀。

胡發韜呼籲，農場內的芳香萬壽菊多位在邊坡，萬一人掉下來受傷反而得不償失，另，毀損國家公園內花木可依國家公園法第13條開罰，最重可處1年以下有期徒刑，已協請雪霸國家公園保七總隊武陵小隊，加強巡視。

目前芳香萬壽菊以農場入口花園、柳杉步道與沿溪步道間的草原、山中傳奇館、露營區花海區旁最為亮眼，賞花期預估約到本月底。

台中市和平區武陵農場正值芳香萬壽菊花海時節，花期到本月底。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵農場正值芳香萬壽菊花海時節，花期到本月底。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵農場正值芳香萬壽菊花海時節，近期農場發現有遊客缺乏公德心，踐踏到花海中只為拍攝美景，讓美麗花海踏出約80乘80公分的凹陷，令人搖頭。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵農場正值芳香萬壽菊花海時節，近期農場發現有遊客缺乏公德心，踐踏到花海中只為拍攝美景，讓美麗花海踏出約80乘80公分的凹陷，令人搖頭。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵農場正值芳香萬壽菊花海時節，近期農場發現有遊客缺乏公德心，踐踏到花海中只為拍攝美景，讓美麗花海踏出約80乘80公分的凹陷，令人搖頭。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵農場正值芳香萬壽菊花海時節，近期農場發現有遊客缺乏公德心，踐踏到花海中只為拍攝美景，讓美麗花海踏出約80乘80公分的凹陷，令人搖頭。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵農場正值芳香萬壽菊花海時節，花期到本月底。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵農場正值芳香萬壽菊花海時節，花期到本月底。圖／武陵農場提供

武陵農場 國家公園 露營區

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