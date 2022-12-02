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台南醫院新化分院急診拒收被迫送外地 院方回應
台南市新化區有民眾投訴今上午急病送醫，119消防隊救護車開到附近的衛福部台南醫院新化分院時，竟被護理人員以有人員確診新冠肺炎、人力不足「拒收」、必須遠送其他醫院急救，質疑院方為何加派人力、作法不當。
院方表示，分院急診醫護4人，當時已有6名患者，其中兩人需做電腦斷層掃描，無力再收治、上午9點25分通報滿載兩小時，中午前已恢復正常；目前確實有一名護理人員確診，但並沒有影響到急診作業，絕無故意拒收。
院方說，新化分院屬偏鄉地區醫院，急診室派駐一名醫生、兩名護士與護理長；急診平日一天30多人、假日附近地區交通事故較多、可能處理人數多一倍，因人力有限，如果有大量傷患或者傷勢太嚴重，就有可能沒辦法再處理其他急診患者。
投訴的民眾表示，台南醫院與新化分院人力配置差異太大，分院經常人力不足，有些科別會因為醫護離職缺人而關閉，影響到民眾就診看病權益。
院方回應指出，新化分元門診目前一天有300多人，與新館疫情發生前差不多，而且近來人數也持續增加；因位處偏鄉人力確實不多，呼籲有意願服務偏鄉的醫護人員加入。
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