82歲台南失智老翁騎機車迷途 警消偕飛鷹六龜山區溪谷找到人

家住台南佳里的82歲林姓老翁，患有失智症，11月29日上午從住家獨自騎機車外出失聯，家屬緊急向警方報案，經台南市警局轉報，高雄六龜義寶派出所最後掌握到老翁騎機車進入六龜火山山區，立刻聯絡六龜消防分隊、民間救難團體飛鷹大隊及義寶里里長一同協尋，於12月1日上午，在六龜區紅水坑（火山山區）4公里處尋獲已失蹤三天的林姓老翁。

台南市警局獲報，患有失智症的82歲林姓老翁，在11月29日上午9時許，自行騎機車從台南佳里住家外出後失蹤，通知高雄旗山分局協助搜找，經調閱路口監視器，發現老翁在同日下午16時50分許，騎機車出現在台28線蝴蝶橋路段。

六龜義寶派出所獲報，再調閱沿線監視器影像，看見老翁在同日傍晚17時20分許，騎機車進入六龜火山山區。

因老翁已失聯1日，山區夜間氣溫驟降又下雨，義寶派出所副所長陳漢源緊急聯絡六龜消防分隊、民間救難團體飛鷹大隊及義寶里里長等，一同尋找老翁，終於在12月1日上午10時許，在火山山區外圍發現老翁所騎乘的機車。

搜救人員繼續往山谷內搜尋，在距離老翁機車7公里處的溪流旁，尋獲體力透支，且已失溫的林姓老翁，幸老翁意識清楚，無生命危險，尚能在輔助下行走，遂由搜救人員協助老翁攀繩、拄杖，慢慢離開溪谷。

經詢問，老翁不清楚自己為何會到六龜山區，也不知道如何進到山谷。家屬表示老翁年邁患有失智症，平時都會騎車在台南住家附近散步，但這次不曉得怎麼會進到高雄山區，所幸警消人員即時尋獲，否則後果不堪設想。