82歲台南失智老翁騎機車迷途 警消偕飛鷹六龜山區溪谷找到人
家住台南佳里的82歲林姓老翁，患有失智症，11月29日上午從住家獨自騎機車外出失聯，家屬緊急向警方報案，經台南市警局轉報，高雄六龜義寶派出所最後掌握到老翁騎機車進入六龜火山山區，立刻聯絡六龜消防分隊、民間救難團體飛鷹大隊及義寶里里長一同協尋，於12月1日上午，在六龜區紅水坑（火山山區）4公里處尋獲已失蹤三天的林姓老翁。
台南市警局獲報，患有失智症的82歲林姓老翁，在11月29日上午9時許，自行騎機車從台南佳里住家外出後失蹤，通知高雄旗山分局協助搜找，經調閱路口監視器，發現老翁在同日下午16時50分許，騎機車出現在台28線蝴蝶橋路段。
六龜義寶派出所獲報，再調閱沿線監視器影像，看見老翁在同日傍晚17時20分許，騎機車進入六龜火山山區。
因老翁已失聯1日，山區夜間氣溫驟降又下雨，義寶派出所副所長陳漢源緊急聯絡六龜消防分隊、民間救難團體飛鷹大隊及義寶里里長等，一同尋找老翁，終於在12月1日上午10時許，在火山山區外圍發現老翁所騎乘的機車。
搜救人員繼續往山谷內搜尋，在距離老翁機車7公里處的溪流旁，尋獲體力透支，且已失溫的林姓老翁，幸老翁意識清楚，無生命危險，尚能在輔助下行走，遂由搜救人員協助老翁攀繩、拄杖，慢慢離開溪谷。
經詢問，老翁不清楚自己為何會到六龜山區，也不知道如何進到山谷。家屬表示老翁年邁患有失智症，平時都會騎車在台南住家附近散步，但這次不曉得怎麼會進到高雄山區，所幸警消人員即時尋獲，否則後果不堪設想。
六龜分局呼籲，家中如有年邁或失智長者，務必多加留意看顧並注意其動向，若出門應有親友在旁照料，切勿讓其獨自外出，可在長者身上衣物或隨身攜帶物品留下聯絡電話及姓名等緊急聯絡方式，也可申請自願捺印指紋、愛心手環或智慧定位設備等服務，當長者走失時能夠及時幫助長者回家。
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