聽新聞
test
0:00 / 0:00
找柯文哲主持公道起口角 警大副教授揚言放炸彈不起訴
民眾黨日前接獲有人揚言要放炸彈的恐嚇電話，警方獲報後循線查出，電話係由警大副教授郭廣洋所打。台北地檢署調查後認為，民眾黨僅提供當時電話譯文，卻沒有郭男當下放話說要放炸彈的錄音，且郭男自身並無製作炸彈能力，今依罪證不足將郭男不起訴。
檢方調查，郭廣洋因家族有遺產糾紛，期望民眾黨主席柯文哲能替他主持公道，過去曾寄不少資料給民眾黨，希望能得到柯的協助。今年8月17日，郭男因上述請託案件始終不見進展，於是致電民眾黨關心進度，卻與黨工發生口角。
事後，當時與郭男通電話的民眾黨黨工，供稱當時郭男曾揚言「再不處理，就要放炸彈」，並拿著自己製作的譯文向警方報案，警方於是將郭男依涉嫌妨害秩序、恐嚇等罪送辦。
郭廣洋到案時供稱，自己確實有打過電話，但自己當時很生氣，除了希望柯文哲幫他主持公道，已經忘了講過什麼。由於民眾黨除譯文外，並未提供與譯文相符的錄音，當時與郭通電話的黨工也未再出面作證，檢察官於是認定郭男無化工等製作炸彈的專業能力，且無證據顯示他曾揚言對民眾黨不利，將郭男不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言