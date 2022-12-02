找柯文哲主持公道起口角 警大副教授揚言放炸彈不起訴

民眾黨日前接獲有人揚言要放炸彈的恐嚇電話，警方獲報後循線查出，電話係由警大副教授郭廣洋所打。台北地檢署調查後認為，民眾黨僅提供當時電話譯文，卻沒有郭男當下放話說要放炸彈的錄音，且郭男自身並無製作炸彈能力，今依罪證不足將郭男不起訴。

檢方調查，郭廣洋因家族有遺產糾紛，期望民眾黨主席柯文哲能替他主持公道，過去曾寄不少資料給民眾黨，希望能得到柯的協助。今年8月17日，郭男因上述請託案件始終不見進展，於是致電民眾黨關心進度，卻與黨工發生口角。

事後，當時與郭男通電話的民眾黨黨工，供稱當時郭男曾揚言「再不處理，就要放炸彈」，並拿著自己製作的譯文向警方報案，警方於是將郭男依涉嫌妨害秩序、恐嚇等罪送辦。