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找柯文哲主持公道起口角 警大副教授揚言放炸彈不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

民眾黨日前接獲有人揚言要放炸彈的恐嚇電話，警方獲報後循線查出，電話係由警大副教授郭廣洋所打。台北地檢署調查後認為，民眾黨僅提供當時電話譯文，卻沒有郭男當下放話說要放炸彈的錄音，且郭男自身並無製作炸彈能力，今依罪證不足將郭男不起訴。

檢方調查，郭廣洋因家族有遺產糾紛，期望民眾黨主席柯文哲能替他主持公道，過去曾寄不少資料給民眾黨，希望能得到柯的協助。今年8月17日，郭男因上述請託案件始終不見進展，於是致電民眾黨關心進度，卻與黨工發生口角。

事後，當時與郭男通電話的民眾黨黨工，供稱當時郭男曾揚言「再不處理，就要放炸彈」，並拿著自己製作的譯文向警方報案，警方於是將郭男依涉嫌妨害秩序、恐嚇等罪送辦。

郭廣洋到案時供稱，自己確實有打過電話，但自己當時很生氣，除了希望柯文哲幫他主持公道，已經忘了講過什麼。由於民眾黨除譯文外，並未提供與譯文相符的錄音，當時與郭通電話的黨工也未再出面作證，檢察官於是認定郭男無化工等製作炸彈的專業能力，且無證據顯示他曾揚言對民眾黨不利，將郭男不起訴處分。

警大副教授郭廣洋欲找柯文哲排解家族遺產糾紛，卻遭指控揚言對民眾黨放炸彈獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片
警大副教授郭廣洋欲找柯文哲排解家族遺產糾紛，卻遭指控揚言對民眾黨放炸彈獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片

民眾黨 炸彈 黨工

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