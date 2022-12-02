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銀行見有民眾遺失現金轉交樹林警 竟被處理員警偷走
原服務於新北市樹林警分局樹林派出所的林姓警員，今年7月接受銀行報案前往處理拾得遺失物後，將銀行轉交的現金3萬餘元交給同仁處理，卻在8月2日凌晨趁歸還槍械時，將3萬餘元偷走，被同事發現移送新北地檢署，依加重竊盜罪起訴。
檢方調查，林姓警員7月22日上午執行巡邏勤務時，接獲銀行報案到場，協助受理民眾在銀行內拾得的3萬613元現金，他返回派出所後將現金交給同事清點，同事便先將現金所在槍械拾得物保管箱內。
8月2日凌晨6時許，林姓警員執行完超商治安執勤勤務、返回派出所歸還槍械時，看到放著拾得遺失物的保管箱，竟突然起貪念，以鑰匙打開保管箱後，將3萬餘元偷走。當晚11時許，同事發現現金不翼而飛便立即向主管報告，眾人調閱監視器後才發現是林姓警員偷走，他坦承犯行，稱是「一時失慮」，並在3天後交還偷走現金。
事後林員因此被調離原單位，現服務於樹林警分局警備隊，檢方以林姓警員坦承犯行、監視畫面清楚拍下他拿走現金等證據，依加重竊盜罪起訴，並因林員為公務員，請法院依法加重其刑2分之1。
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