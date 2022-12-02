月領六萬？花蓮21歲女被騙赴柬埔寨 失聯4個月獲救搭機返台

花蓮一名21歲金姓女子看到友人分享高薪徵才廣告，被誘騙到柬埔寨打工後失去音訊。花蓮港務警察總隊獲家屬報案啟動調查，掃蕩詐騙集團後，仍持續關心金女下落，金女因非法入境遭緬甸警方拘留，在外交部駐外等單位協助下，失聯4個月後昨天返台，花蓮港警專案小組專程前往接機護送。

金姓女子因在網路看到友人分享徵才訊息，只要辦理文件收發、招聘，每月就能領取超過6萬元薪水，誤信上當，於今年7月底搭機赴柬埔寨後就失聯。

家人因為一直聯絡不上她，急得向花蓮港務警察總隊報案，港警獲報後立即啟動專案調查並報請花蓮檢方指揮偵辦，檢警聯手陸續發動兩波大掃蕩，瓦解涉案的長鴻博奕娛樂集團，逮捕葉姓主嫌等11人送辦。

花蓮港警表示，雖然破獲不法集團，但金女下落仍不明，擔心她遭轉賣仍陷險境，還是持續透過當地台商尋人。上月下旬，港警刑警隊接獲金父電話，指家人接到外交部訊息，金女在緬甸邊境遭當地警方以非法入境拘留，需要籌錢買機票返國。