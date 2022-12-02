影／把公車當碰碰車逆向開 網友怒：別人的命不是命

昨天上午一輛三重客運公車沿著新北市五股區自強路一路逆向，欲左轉至成泰路一段，司機無視對向來車還鳴按喇叭，離譜行經被人上傳臉書社群《我是五股人》。蘆洲警方表示，尚未接獲檢舉，希望民眾提供行車紀錄器畫面以利告發，提醒用路人要遵守交通相關規定，以免挨罰。

據了解，一輛三重客運公車，昨天上午約9時許，一路逆向沿著新北市五股區自強路，欲左轉至成泰路一段。公車司機無視對向來車，還鳴按喇叭，離譜行經讓來車駕駛相當火大，將行車紀錄器畫面截錄上傳臉書社群《我是五股人》。

有網友說「他（司機）把公車當碰碰車開」、「反正他仗著車大台，撞了不會痛」；另有網友揶揄司機「還有勇氣按喇叭」，甚有網友怒批司機「別人的命不是命」、「這次他運氣好沒出事，等到出事就是好幾個家庭的事了！」

網友一面倒批評公車司機駕車誇張，調出該公車分屬公司留言道歉「針對駕駛逆向違規行為，本站非常重視，會針對該駕駛進行約談輔導，並再教育每位駕駛同仁，確實遵守行車相關規定，造成鄉親們的困擾深感抱歉。」等話。