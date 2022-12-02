快訊

陳紫渝開放IG帳號！粉絲數一夜暴增十倍 吸5.7萬人追蹤

鄭文燦論文遭檢舉抄襲 台大證實已完成調查程序

影／把公車當碰碰車逆向開 網友怒：別人的命不是命

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天上午一輛三重客運公車沿著新北市五股區自強路一路逆向，欲左轉至成泰路一段，司機無視對向來車還鳴按喇叭，離譜行經被人上傳臉書社群《我是五股人》。蘆洲警方表示，尚未接獲檢舉，希望民眾提供行車紀錄器畫面以利告發，提醒用路人要遵守交通相關規定，以免挨罰。

據了解，一輛三重客運公車，昨天上午約9時許，一路逆向沿著新北市五股區自強路，欲左轉至成泰路一段。公車司機無視對向來車，還鳴按喇叭，離譜行經讓來車駕駛相當火大，將行車紀錄器畫面截錄上傳臉書社群《我是五股人》。

有網友說「他（司機）把公車當碰碰車開」、「反正他仗著車大台，撞了不會痛」；另有網友揶揄司機「還有勇氣按喇叭」，甚有網友怒批司機「別人的命不是命」、「這次他運氣好沒出事，等到出事就是好幾個家庭的事了！」

網友一面倒批評公車司機駕車誇張，調出該公車分屬公司留言道歉「針對駕駛逆向違規行為，本站非常重視，會針對該駕駛進行約談輔導，並再教育每位駕駛同仁，確實遵守行車相關規定，造成鄉親們的困擾深感抱歉。」等話。

對此，蘆洲警分局表示，尚未接獲民眾檢舉，經檢視網路行車紀錄器畫面，駕駛恐已違反「道路交通管理處罰條例」第45條1項3款之規定，駕駛人不依規定駛入來車道，最高可罰處1800元以下罰款。呼籲民眾提供行車紀錄器畫面以利告發，另提醒用路人要遵守交通相關規定，以免挨罰。

一輛三重客運公車，昨天上午逆向行駛於新北市五股區自強路上，司機離譜開車被民眾上傳臉書。圖／臉書《我是五股人》
一輛三重客運公車，昨天上午逆向行駛於新北市五股區自強路上，司機離譜開車被民眾上傳臉書。圖／臉書《我是五股人》
一輛三重客運公車，昨天上午逆向行駛於新北市五股區自強路上，司機離譜開車被民眾上傳臉書。圖／臉書《我是五股人》
一輛三重客運公車，昨天上午逆向行駛於新北市五股區自強路上，司機離譜開車被民眾上傳臉書。圖／臉書《我是五股人》

延伸閱讀

不滿遭按喇叭怒比中指挨告 她辯「懊悔時的習慣動作」

挫塞！騎士闖紅燈「直衝收費站」 後方駕駛目擊笑噴：夕陽下的鶴

影／「神A」駕駛飆髒話連續急煞 後車怒檢舉！警開罰了

台64紅牌大重機騎士撞車慘死！前一秒「路燈突熄滅」 網：超級毛

相關新聞

山友登山莫名迷路台南崁頭山 驚見樹叢失蹤1年男乾屍

一名登山客日前到台南崁頭山步道健走，莫名迷路後，突然在位於曾文水庫附近的偏僻樹叢，發現一具掛於大樹上已風乾男屍，嚇到趕緊...

影／把公車當碰碰車逆向開 網友怒：別人的命不是命

昨天上午一輛三重客運公車沿著新北市五股區自強路一路逆向，欲左轉至成泰路一段，司機無視對向來車還鳴按喇叭，離譜行經被人上傳...

新北土城昨科技執法首日 違規爆量 共取締109件

新北市土城區中央路3段與中華路2段路口，昨天起科技執法首日，針對汽。機車闖紅燈、直行車占用轉彎車道及跨越雙白線等違規行為...

影／視線死角惹禍！大貨車碾傷人 7旬婦治療2天不治

雲林一名30多歲吳姓男子前天清晨近8時許駕駛大貨車，行經西螺鎮平和南路、興農西路口時，疑內輪差和視線死角，不慎撞上同向騎...

喝酒走路也被上銬怎麼回事？警揭真相其來有自

喝酒走路也被逮？高市蔡姓男子前天深夜走在三民區大順二路人行道，警方撞見他走路不穩，趨前關切，結果查出他8天前被橋頭地檢署...

影／直擊恐怖情人！男拿安全帽砸女 還騎車衝撞

新北市板橋區日前深夜一對男女在大街上爭吵，男子直接拿安全帽砸女生，還動手打人，甚至在女子倒地時，騎機車衝撞，還退後又二度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。