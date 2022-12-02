新北土城昨科技執法首日 違規爆量 共取締109件
新北市土城區中央路3段與中華路2段路口，昨天起科技執法首日，針對汽。機車闖紅燈、直行車占用轉彎車道及跨越雙白線等違規行為加強取締，一天下來取締闖紅燈5件、跨越雙白線22件、占用轉彎車道82件，總共109件。
土城警方表示，土城區中央路3段與中華路2段口，是民眾往返國道3號土城交流道、三峽及中和地區的重要路口，分析該路口交通事故肇因，多為汽、機車行經路口未遵守交通標誌、號誌，有違規闖紅燈、直行車占用轉彎車道及跨越雙白線，導致發生多起車輛碰撞等交通事故，考量警力有限無法全天候執法攔查違規，導入科技全天候執法。
土城警分局提醒駕駛用路人應確實遵守各項交通規則，切勿為了搶快而釀成交通事故，也避免違規遭到舉發致大傷荷包。
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