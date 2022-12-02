影／視線死角惹禍！大貨車碾傷人 7旬婦治療2天不治
雲林一名30多歲吳姓男子前天清晨近8時許駕駛大貨車，行經西螺鎮平和南路、興農西路口時，疑內輪差和視線死角，不慎撞上同向騎腳踏車的74歲王姓婦人，王婦當下意識清醒，但送醫治療2天後不治，警方進一步釐清肇事責任中。
吳男前天駕駛大貨車由平和南路往北行駛，在平和南路與興農西路口停等紅燈，未料綠燈起步右轉時，與同行騎腳踏車的王婦發生擦撞，王婦連人帶車倒地，當下意識清醒，四肢、臉部及頭部多處撕裂傷及擦傷，由救護人員送往雲林基督教醫院治療，不過疑因內出血最終仍回天乏術。
警方呼表示，大型車存在視野死角問題，駕駛在轉彎時務必減速慢行並注意周遭狀況，另機車或自行車騎士、行人等，見到大車一定要保持距離，注意大車內輪差，才能避免車禍發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言