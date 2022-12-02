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影／視線死角惹禍！大貨車碾傷人 7旬婦治療2天不治

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林一名30多歲吳姓男子前天清晨近8時許駕駛大貨車，行經西螺鎮平和南路、興農西路口時，疑內輪差和視線死角，不慎撞上同向騎腳踏車的74歲王姓婦人，王婦當下意識清醒，但送醫治療2天後不治，警方進一步釐清肇事責任中。

吳男前天駕駛大貨車由平和南路往北行駛，在平和南路與興農西路口停等紅燈，未料綠燈起步右轉時，與同行騎腳踏車的王婦發生擦撞，王婦連人帶車倒地，當下意識清醒，四肢、臉部及頭部多處撕裂傷及擦傷，由救護人員送往雲林基督教醫院治療，不過疑因內出血最終仍回天乏術。

警方呼表示，大型車存在視野死角問題，駕駛在轉彎時務必減速慢行並注意周遭狀況，另機車或自行車騎士、行人等，見到大車一定要保持距離，注意大車內輪差，才能避免車禍發生。

雲林西螺前天發生大貨車與腳踏車相撞事故，騎腳踏車的74歲王姓婦人多處受傷、當下意識清醒，但送醫治療2天後不治。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺前天發生大貨車與腳踏車相撞事故，騎腳踏車的74歲王姓婦人多處受傷、當下意識清醒，但送醫治療2天後不治。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺前天發生大貨車與腳踏車相撞事故，騎腳踏車的74歲王姓婦人多處受傷、當下意識清醒，但送醫治療2天後不治。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺前天發生大貨車與腳踏車相撞事故，騎腳踏車的74歲王姓婦人多處受傷、當下意識清醒，但送醫治療2天後不治。記者陳苡葳／翻攝

腳踏車 雲林

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