影／視線死角惹禍！大貨車碾傷人 7旬婦治療2天不治

雲林一名30多歲吳姓男子前天清晨近8時許駕駛大貨車，行經西螺鎮平和南路、興農西路口時，疑內輪差和視線死角，不慎撞上同向騎腳踏車的74歲王姓婦人，王婦當下意識清醒，但送醫治療2天後不治，警方進一步釐清肇事責任中。

吳男前天駕駛大貨車由平和南路往北行駛，在平和南路與興農西路口停等紅燈，未料綠燈起步右轉時，與同行騎腳踏車的王婦發生擦撞，王婦連人帶車倒地，當下意識清醒，四肢、臉部及頭部多處撕裂傷及擦傷，由救護人員送往雲林基督教醫院治療，不過疑因內出血最終仍回天乏術。