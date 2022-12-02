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喝酒走路也被上銬怎麼回事？警揭真相其來有自

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

喝酒走路也被逮？高市蔡姓男子前天深夜走在三民區大順二路人行道，警方撞見他走路不穩，趨前關切，結果查出他8天前被橋頭地檢署發布竊盜通緝，蔡被帶回派出所，還和警稱兄道弟：「我和所長很熟」，警方未理會，警詢後將他解送歸案。

三民二警分局民族派出所所長林卓材等6名員警，前天深夜10時許，執行快打防制危駕勤務，巡經三民區大順二路562巷口，見蔡姓男子（40歲）走在人行道，沿路顛顛倒倒，於是趨前關切。

警方見蔡男有酒容，林卓材發現蔡疑貌似3年前逮獲的慣竊，要求蔡出示證件盤查，果真查出蔡不僅是轄區治安顧慮人口，還在8天前因犯竊盜案未出庭，遭橋頭地檢署發布通緝

由於蔡男多次在三民區一帶行竊單車或工地建材，變賣後換取生活費花用，屢遭鼎山、民族等派出所查獲竊盜，蔡被帶回民族所後，還醉言醉語和警方稱兄道弟，說自己和所長很熟，但逮他的人就是所長，令在場員警啼笑皆非；警詢後依竊盜罪將他解送歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高市蔡姓男子深夜走在三民區大順二路人行道，警方撞見他走路不穩，趨前關切，結果查出他是橋頭地檢署發布的竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝
高市蔡姓男子深夜走在三民區大順二路人行道，警方撞見他走路不穩，趨前關切，結果查出他是橋頭地檢署發布的竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝
高市蔡姓男子前天深夜走在三民區大順二路人行道，因走路顛顛倒倒，警方趨前關切，查出他是竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝
高市蔡姓男子前天深夜走在三民區大順二路人行道，因走路顛顛倒倒，警方趨前關切，查出他是竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝

竊盜 人行道 通緝

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