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兩車開國道！橫空飛來「黃偉哲的臉」 硬貼上擋風玻璃

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

網路今天流傳民眾駕車在國道一號高速公路台南路段遭「飛來的黃偉哲貼臉」擊中畫面；國道公路警察第四大隊表示，打中後方兩輛車輛的是競選看板；將檢視相關事證是否涉及公共危險罪再依法究辦。

一名駕駛人在網路社團爆料公社張貼外面表示，昨天下午在國道1號北向307.5公里台南安定至麻豆路段行駛，突然飛來一塊塑膠看板，打中車子引擎蓋跟擋風玻璃，上面還有黃偉哲的頭像。

國道四隊表示，獲報後調查發現是1部租賃小貨車於昨天下午12點55分行駛在安定至麻豆路段中線車道，因裝載競選看板未綑紮牢固，致看板掉落於內側車道，並砸中行駛內側車道兩部自小客車而肇事，無人員受傷。

四大隊表示，獲報後依規定通報高公局前往排除掉落物，並依交通事故案件處理，各車駕駛均無飲酒情形。呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定開罰，處汽車駕駛人1萬8千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

兩車開高速公路遭「飛來的黃偉哲貼臉」擊中，原來是有黃偉哲市長頭像的看板。記者周宗禎／翻攝爆料公社畫面
兩車開高速公路遭「飛來的黃偉哲貼臉」擊中，原來是有黃偉哲市長頭像的看板。記者周宗禎／翻攝爆料公社畫面
兩車開高速公路遭「飛來的黃偉哲貼臉」擊中，原來是有黃偉哲市長頭像的看板。記者周宗禎／翻攝爆料公社畫面
兩車開高速公路遭「飛來的黃偉哲貼臉」擊中，原來是有黃偉哲市長頭像的看板。記者周宗禎／翻攝爆料公社畫面

國道 車道

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