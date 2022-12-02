兩車開國道！橫空飛來「黃偉哲的臉」 硬貼上擋風玻璃

網路今天流傳民眾駕車在國道一號高速公路台南路段遭「飛來的黃偉哲貼臉」擊中畫面；國道公路警察第四大隊表示，打中後方兩輛車輛的是競選看板；將檢視相關事證是否涉及公共危險罪再依法究辦。

一名駕駛人在網路社團爆料公社張貼外面表示，昨天下午在國道1號北向307.5公里台南安定至麻豆路段行駛，突然飛來一塊塑膠看板，打中車子引擎蓋跟擋風玻璃，上面還有黃偉哲的頭像。

國道四隊表示，獲報後調查發現是1部租賃小貨車於昨天下午12點55分行駛在安定至麻豆路段中線車道，因裝載競選看板未綑紮牢固，致看板掉落於內側車道，並砸中行駛內側車道兩部自小客車而肇事，無人員受傷。