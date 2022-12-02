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台東這條公路要開車頭燈 警方已開535件罰單「全國最多」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

公路總局針對全國「特定路段」實施全天開車頭燈規範，違者最高開罰1200元，台東自今年4月19日施行來，共開出862件，其中南迴公路段取締535件，居全國之冠。

縣警察局交通隊表示，日行燈不具有照明功能，規定只有車頭燈的近光燈及遠光燈視為大燈，小燈、霧燈或日行燈都不在規範內，所以行駛特定路段，仍要開啟車頭燈。

台東縣境內特定路段包括省道台9線縱谷線、南迴公路、台20線南橫公路、台23線東富公路及玉長公路，自今年4月19日施行來，共開出862件，其中光南迴公路段就取締535件。

而開罰態樣除了警方定點式錄影攔停取締，也會透過CCTV即時監視影像裁罰，不過，仍以民眾檢舉為為最大宗。有員警表示，南迴公路有專門檢舉未開車頭燈的駕駛，呼籲大家還是遵守規定。

有部落村民行駛南迴公路上只是要到不到1公里的隔壁村莊，日行燈已開啟，但未開車頭燈就被對向行車紀錄器側錄而檢舉，感到非常倒楣，抱怨南迴公路已拓寬4線車道，開車頭燈多此一舉。

另有駕駛認為公路單位應該可以因地、因時來實施，例如白天遇到陰雨天、濃霧或颱風天等視線不佳天候，強制規定開啟車頭燈，這樣才比較符合開車頭燈的用意，反之變成擾民政策。

公路總局表示，南迴公路特定路段從台東縣太麻里鄉荒野至屏東縣枋山鄉楓港段，全長約90公里，全線都有設置告示牌及LED跑馬提醒用路人提醒用路人開車頭燈，也試辦6個月。

公路總局在南迴公路全線都有設置告示牌及LED跑馬提醒用路人提醒用路人開車頭燈。記者尤聰光／攝影
公路總局在南迴公路全線都有設置告示牌及LED跑馬提醒用路人提醒用路人開車頭燈。記者尤聰光／攝影
公路總局針對全國「特定路段」實施全天開車頭燈規範，違者最高開罰1200元，台東自今年4月19日施行來，共開出862件，其中南迴公路段取締535件，居全國之冠。記者尤聰光／攝影
公路總局針對全國「特定路段」實施全天開車頭燈規範，違者最高開罰1200元，台東自今年4月19日施行來，共開出862件，其中南迴公路段取締535件，居全國之冠。記者尤聰光／攝影

南迴公路 台東

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