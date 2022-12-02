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國一凌晨4車追撞 聯結車衝出護欄幸駕駛只受輕傷

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

國道一號北上354.2公里處，今天凌晨，發生4車追撞事故，其中一輛大車，衝出外側護欄滑落邊坡，所幸駕駛只受輕傷，意識清楚，並未送醫。初步調查，整起事故疑未注意車前狀況釀禍，肇事的4名駕駛都無酒駕，事故原因仍待釐清，現場已完全排除，全線恢愎通車。

經查，這起事故發生於今天凌晨3時3分許，29歲陳姓男子駕駛載運桶裝水的全聯結車，行經國1北向352.2公里處外側車道，疑未注意車前狀況，追撞41歲謝男駕駛的轎車，謝車輛遭撞後，停於外側車道。

接著，後方59歲余男駕駛的半聯結車追撞前方謝男的轎車尾，因閃避失控而衝破外側護欄滑落邊坡，閃避過程中，又碰撞內側車道由39歲蔡男駕駛的轎車。

所幸，駕駛半聯結車，失控而衝破外側護欄滑落邊坡的余男只受輕傷，意識清醒，臉部撕裂傷，未送醫，只在現場簡單處理傷口及止血。

整起事故，共造成4車追撞，導致國一北向高雄瑞隆路至岡山路段車多壅塞，後方車流一度回堵長達約16公里，事故也在上午7時37分完全排除，全線恢愎通車。

初步了解，4名駕駛都無酒駕情事，詳細事故原因，仍待警方調查釐清。

國道一號北上354.2公里處，今天凌晨傳４車追撞事故，一輛聯結車追撞後，衝出護欄滑落邊坡。記者陳弘逸／翻攝
國道一號北上354.2公里處，今天凌晨傳４車追撞事故，一輛聯結車追撞後，衝出護欄滑落邊坡。記者陳弘逸／翻攝
國道一號北上354.2公里處，今天凌晨傳４車追撞事故，一輛聯結車追撞後，衝出護欄滑落邊坡。記者陳弘逸／翻攝
國道一號北上354.2公里處，今天凌晨傳４車追撞事故，一輛聯結車追撞後，衝出護欄滑落邊坡。記者陳弘逸／翻攝
國道一號北上354.2公里處，今天凌晨傳４車追撞事故，一輛聯結車追撞後，衝出護欄滑落邊坡。記者陳弘逸／翻攝
國道一號北上354.2公里處，今天凌晨傳４車追撞事故，一輛聯結車追撞後，衝出護欄滑落邊坡。記者陳弘逸／翻攝
國道一號北上354.2公里處，今天凌晨傳４車追撞事故，一輛聯結車追撞後，衝出護欄滑落邊坡。記者陳弘逸／翻攝
國道一號北上354.2公里處，今天凌晨傳４車追撞事故，一輛聯結車追撞後，衝出護欄滑落邊坡。記者陳弘逸／翻攝
國道一號北上354.2公里處，今天凌晨傳４車追撞事故，一輛聯結車追撞後，衝出護欄滑落邊坡。記者陳弘逸／翻攝
國道一號北上354.2公里處，今天凌晨傳４車追撞事故，一輛聯結車追撞後，衝出護欄滑落邊坡。記者陳弘逸／翻攝

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