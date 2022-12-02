惡鄰半夜大唱卡拉OK勸不理 管委會硬起來提告成功驅離

台中郭姓住戶承租太平某新建案經營茶行，深夜卻大唱卡拉OK、放重低音害住戶被吵到崩潰，警方1年就接獲檢舉43次，管委會依公寓大厦管理條例對郭提強制遷離，郭反控侵害他居住權；法院發現，郭經勸導不改善還蓄意和社區對抗，挑戰警察、環保局公權力，判他遷離該社區，可上訴。

管委會主張，郭姓住戶2021年5月搬入後經常傳出噪音，半夜、凌晨大聲播放音樂，同棟及鄰棟住戶不堪其擾多次報警，管委會因此多次促請郭晚上10點後降低音量，但未見郭有誠意改善，常常警察走後繼續吵，已違反社區規約去年11月發函制止仍不改善。

管委會表示，今年2月再開社區區權會，其中89人出席討論，共86票決議通過由管委會向郭提出強制遷離訴訟，因此依公寓大厦管理條例第22條，向法院提告請求郭強制遷離。

郭抗辯稱，管委會沒具體告他他何時發出噪音、也沒指摘噪音違反法令或情節重大，認為其函文不足作為促請他改善之意，加上沒有落實「通知3個月內改善」的程序。且他去年8月就委請廠商施作吸音海綿隔音，並非蓄意違反社區規約，若命強制驅離恐違反比例原則。

郭表示，他承租該房販售茶葉，偶爾招待朋友聚會但頻率不高，也將朋友嘻鬧聲影響降至最低，2度加裝吸音海綿，認為管委會未善盡舉證，就要直接剝奪他住在該社區權利，嚴重侵害憲法保障居住權。

法院查，轄區太平分局去年5月1日至今年5月30日，一共受理民眾通告該住戶噪音共43次，除社區住戶還包括周圍民眾，報案時間集中在晚上10點至凌晨3、4點，員警到場有聽到聲音並勸導，甚至有屋內有人卻「大門深鎖、拒不應門」情形。

法院也發現，去年11月2日環保局接獲的舉報人還是「新平派出所林先生」，勘認郭在屋內放音樂、唱歌根本無視法令、蓄意妨礙社區安寧，還挑戰警員公權力，否則怎可能由派出所報案陳情。

法院直言，晚上10點後、凌晨大多人已休息，若非遭噪音干擾誰會「閒著沒事做」向警察「謊報」請求處理大聲放音樂、唱歌等擾鄰行為，且依紀錄郭13個月內遭檢舉43次，甚至有同日凌晨就9次，才被社區視為「惡鄰」。