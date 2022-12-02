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遊戲機、電競盤老是短少 警逮運務士還商家清白
台北市中正一警分局忠孝東路派出所，日前陸續接獲報案，網購平台出貨的遊戲機、電競盤等包裹，遭多位買家投訴商品短少因此辦理退貨，網購公司驚覺事有蹊蹺報警，警方調查後，確認為負責配送的吳姓、賴姓2名運務士涉案，全案依業務侵占罪移送台北地檢署偵辦。
警方追查發現，多位買家透過網購平臺下單遊戲機、電競鍵盤，賣方公司透過超商寄送出貨，卻陸續接獲買家投訴商品短少，賣方認為並非巧合，先展開內部調查，確認不是公司員工所為。
賣方公司向超商業者反映，超商業者接獲情資後，與合作的物流業者共同追查，最終確認可能是物流端負責配送的吳姓、賴姓2名運務士監守自盜侵占貨物。
報警追查，吳姓、賴姓運務士因工作上的合作關係而熟識，得知網購平臺公司出貨多為高單價商品，有些包裹更僅用透明膠帶封箱，拆開後再還原也不易遭察覺，2人狼狽為奸，針對遊戲機、電競鍵盤等高單價商品包裹下手，再透網路、收購業者等管道變賣換取現金，獲利約3萬餘元，業者與中正警方蒐證及持搜索票搜索、扣押相關贓證物，還給無辜的買賣雙方真相。
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