船工被乾妹妹猛灌迷湯「暈船」 匯30萬投資警扮兒霸氣勸阻

在高雄造船廠工作的呂姓男子，和未謀面女網友深聊半個月，認女方乾妹妹，在女方猛灌投資迷湯下，聽信說詞，到銀行匯款30萬投資，行員報警；警方到場，在電話中，假扮呂的兒子霸氣要女方「不用操心」，成功保住他的積蓄。

警方指出，在高雄旗津一家造船廠任職的54歲呂姓男子，在網路社群認識女網友，雙方深聊半個月後，呂男認女方乾妹妹，對方開口介紹穩賺不賠的投資，需匯款30萬才能順利投資。

呂男對乾妹妹的話深信不疑，前天到銀行匯款到女方指定的帳戶，所幸行員機警察覺有異。

鼓山警分局旗津分駐所警員楊凱迪、王鴻堯趕抵現場，警方詢問呂男匯款原由：「女方是是你親妹妹嗎？」呂回「不是親的，但她是好意，我知道」；警方再問「你有和她見過面嗎？」呂：「沒有」；警方勸呂：「沒見過面，怎麼這麼輕易就匯錢給她？」。

呂男對警方說，匯款是要投資或乾妹妹臨時有事情時，可以幫她，警聞言告知，「你連她幹嘛都不知道，有和她見過面嗎？沒見過面，就要匯30萬給她，這是你的老本耶，你匯錢給她操作股票，為何會匯到別人名字的帳戶，這就是人頭帳戶。