淡水情人橋下驚見女子沉浮水面 消防：把握救溺五步保命

新北市淡水區蔡姓女子，今天傍晚被人發現載浮於淡水情人橋下。警消獲報派員趕抵，所幸送醫急救並無生命危險，至於蔡女落水原因待查。新北消防表示，若民眾發現有人溺水請謹記「救溺五步」叫叫伸拋划，救溺先自保。

據了解，蔡姓女子（21歲）今天傍晚5時許，被人發現載浮載沉於淡水情人橋下淡水河上，警消獲報派員即時趕抵，將她救上岸，緊急送往醫院急救，所幸並無大礙。

新北市政府消防局第三大隊長黃弟勝表示，若民眾發現有人溺水請謹記，大聲呼救、呼叫119、118、110、112，利用延伸物（竹竿、樹枝等）、拋送漂浮物（球、繩、瓶等），利用大型浮具划過去（船、浮木、救生圈、救生浮標等）等「救溺五步」叫叫伸拋划，救溺先自保。

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