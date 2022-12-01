淡水情人橋下驚見女子沉浮水面 消防：把握救溺五步保命

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區蔡姓女子，今天傍晚被人發現載浮於淡水情人橋下。警消獲報派員趕抵，所幸送醫急救並無生命危險，至於蔡女落水原因待查。新北消防表示，若民眾發現有人溺水請謹記「救溺五步」叫叫伸拋划，救溺先自保。

據了解，蔡姓女子（21歲）今天傍晚5時許，被人發現載浮載沉於淡水情人橋下淡水河上，警消獲報派員即時趕抵，將她救上岸，緊急送往醫院急救，所幸並無大礙。

新北市政府消防局第三大隊長黃弟勝表示，若民眾發現有人溺水請謹記，大聲呼救、呼叫119、118、110、112，利用延伸物（竹竿、樹枝等）、拋送漂浮物（球、繩、瓶等），利用大型浮具划過去（船、浮木、救生圈、救生浮標等）等「救溺五步」叫叫伸拋划，救溺先自保。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市淡水區蔡姓女子，今天傍晚被人發現載浮於淡水情人橋下，警消趕抵協助送醫，所幸並無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區蔡姓女子，今天傍晚被人發現載浮於淡水情人橋下，警消趕抵協助送醫，所幸並無生命危險。記者曾伯愷／翻攝

淡水河 溺水

延伸閱讀

水資源災害頻現 去年36億人缺水

淡水區公所迎聖誕節　辦一系列親子、音樂精采活動

志工變成里長 淡水義山里長楊永麗要深耕地方

淡水「滬尾草坡風風節」登場 歡迎遊客體驗

相關新聞

山友登山莫名迷路台南崁頭山 驚見樹叢失蹤1年男乾屍

一名登山客日前到台南崁頭山步道健走，莫名迷路後，突然在位於曾文水庫附近的偏僻樹叢，發現一具掛於大樹上已風乾男屍，嚇到趕緊...

詐團結合AI語音機器人篩選對象 8個月騙得1億元

詐騙集團結合AI語音機器人，透過打電話給民眾後，篩選出可能被騙民眾，再寄發簡訊詐騙，刑事局循線逮捕40歲黃姓主嫌及共犯到...

又見肉身占車位引爭吵 警到場調解和平收場

台北市一名任姓男子，開車到萬華區貴陽街上要停車，但這時遇到邱姓女子、葉姓男子用「人肉佔車位」方式阻擋，雙方發生口角；萬華...

汽車自撞交通號誌桿 無人傷肇因待查

新北市淡水區余姓男子，今天晚上開車行經淡金路五段156號往淡水方向，因不明原因自撞路旁交通號誌桿，緊急送醫急救，所幸沒生...

淡水情人橋下驚見女子沉浮水面 消防：把握救溺五步保命

新北市淡水區蔡姓女子，今天傍晚被人發現載浮於淡水情人橋下。警消獲報派員趕抵，所幸送醫急救並無生命危險，至於蔡女落水原因待...

影／二名騎士路邊打在一起 網友歪樓說一對一對決有武德

台中市大雅區今天發生二名騎士在路邊互打事件，二人打得激烈，有時打抱在一起，網友看到影片說他們至少有武德，不會多打一，也沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。