影／二名騎士路邊打在一起 網友歪樓說一對一對決有武德

台中市大雅區今天發生二名騎士在路邊互打事件，二人打得激烈，有時打抱在一起，網友看到影片說他們至少有武德，不會多打一，也沒有拿武器，還戴安全帽保護自己安全，大雅警方說，已通知二名騎士，二人表示不提告訴，警方仍會依社會秩序維護法送辦。

台中市大雅警分局表示，今天早上7點18分，在中市大雅區中科路與永和路口前發生一起行車糾紛案，衍生二人肢體衝突，經了解，52歲男子與44歲男子兩車發生相互爭道，二名騎士發生口角產生衝突，後續就醫後均無大礙；警方受理後，致電雙方當事人皆表示不提出告訴，警方仍將傳喚到案說明，以詳細調查釐清案發經過，後續並將依社會秩序維護法函送偵辦。

警方呼籲，民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以不法手段解決，警方若查證屬實，決不寬貸，依法究辦。