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拒攔檢加速逃逸害警遭拖行重摔 機車騎士：以為仇家

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市警方近日在大同區執行路檢、攔查1名機車騎士時，對方突加速迴轉逃跑，江姓警員慘遭拖行數公尺，騎士逃跑後躲進友人住處，中午外出時仍遭埋伏警力逮捕，辯稱「誤認員警為仇家」才逃跑，警詢後依傷害、妨害公務等罪嫌送辦。

警方調查，39歲林姓男子11月29日凌晨0時許，騎乘機車載送1名友人，行經台北市大同區民權西路、重慶北路口停等紅燈時，發現右後方2名員警接近，突然催動油門加速迴轉，向東往中山區方向逃逸。

過程中，執行路檢的江姓警員眼見林男加速逃逸，伸手抓住林男機車後把手，卻慘遭機車拖行數公尺，飛摔在地，導致右手、右膝挫傷，2員旋即向上通報，警方調閱監視器畫面，不久即鎖定林男行蹤。

警方發現，林男犯後為躲避追捕，騎車在台北市四處繞行，最後回到中山區林森北路上停車，進入友人家中求助借宿，案發轄區大同分局派員埋伏守候，至當天中午時分，見已換裝的林男步出民宅，當即上前逮人。

據悉，林男落網後辯稱，他先前曾與人結怨，見員警從後方靠近，他誤認員警是仇家，所以才加速逃逸；警方則認為，2員執勤作為無不妥，起初是見林男停等紅燈時幾乎快要超過停止線，員警認有異狀，才上前攔查，也正是因此身處林男車輛右後方。

警方表示，全案詢後依傷害、妨害公務等罪嫌將林男送辦，另觸犯交通違規部分，也依拒絕攔查、危險駕駛、闖紅燈等舉發。

江員遭機車拖行數公尺。記者李隆揆／翻攝
江員遭機車拖行數公尺。記者李隆揆／翻攝

北市 妨害公務 監視器

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