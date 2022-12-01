花蓮女子遭騙赴柬埔寨驚險返台 檢警逮11人送辦

花蓮21歲金姓女子7月底遭誘騙至柬埔寨後失聯，花蓮檢方及港務警察總隊組專案破獲人口販運集團共11人，上月底再獲報金女因非法入境遭緬甸警方拘留，透過外交部等單位協助今天返國。

21歲金姓女子在網路看到友人分享國外短期徵才廣告，負責招聘、文件收發等工作，月薪逾新台幣6萬元，7月底遭誘騙至柬埔寨後即失聯，家屬著急報警。

花蓮港警今天發布新聞稿指出，獲報後立即啟動專案調查，並報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，歷經2次大掃蕩搜索，順利瓦解長鴻博弈娛樂集團，將葉姓主嫌等11人繩之以法。

花蓮港警指出，遭騙至柬埔寨的20餘名受害者陸續返台，因花蓮金姓女子仍未聯繫上，警方憂心已遭轉賣，持續透過當地台商等管道尋人，11月下旬家屬接獲疑似金女消息，立即通報警方。

經花蓮港警向外交部駐外單位、刑事警察局國際科查證，得知金女因非法入境遭緬甸政府機關拘留，經外交部駐外人員協助，金女今天下午4時搭華航班機返國。

花蓮港警指出，專案小組成員今天前往桃園國際機場護送金女回花蓮，將進一步的調查被害經過，並給予諮詢關懷，呼籲民眾求職需小心謹慎，不要相信高薪、免費提供住宿等優渥待遇，以免落入人蛇集團陷阱。