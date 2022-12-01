桃園查獲山坡地非法回填 扣押挖土機、賓士砂石車

桃園市政府水務局巡守稽查人員昨天在龜山區大湖路160巷，發現大型聯結車（砂石車）進出，因為該處屬山坡地，入口又設管制圍籬形跡可疑，於是利用山坡地案件巡查APP，確認該處沒有開發申請案件，屬於違法開發，隨即通報線上巡邏警網到場協助蒐證，當場查獲非法傾倒廢棄土方，全案移送桃園地檢署偵辦。

稽查人員和警方進入現場時，看見砂石車正在倒廢棄土，後面進來的砂石車也載滿廢土，於是另外通報環保局人員到場。現場查獲傾倒的廢棄土行為還涉嫌占用公有地，違規面積約600平方公尺，經利用視訊影像即時連線桃園市水土保持服務團，認定造成水土流失，當場扣押施作中的砂石車及挖土機，龜山警分局訊問後將現場伍姓砂石車司機依水土保持及廢棄物清理法，移送桃園地檢署偵辦。