桃園查獲山坡地非法回填 扣押挖土機、賓士砂石車
桃園市政府水務局巡守稽查人員昨天在龜山區大湖路160巷，發現大型聯結車（砂石車）進出，因為該處屬山坡地，入口又設管制圍籬形跡可疑，於是利用山坡地案件巡查APP，確認該處沒有開發申請案件，屬於違法開發，隨即通報線上巡邏警網到場協助蒐證，當場查獲非法傾倒廢棄土方，全案移送桃園地檢署偵辦。
稽查人員和警方進入現場時，看見砂石車正在倒廢棄土，後面進來的砂石車也載滿廢土，於是另外通報環保局人員到場。現場查獲傾倒的廢棄土行為還涉嫌占用公有地，違規面積約600平方公尺，經利用視訊影像即時連線桃園市水土保持服務團，認定造成水土流失，當場扣押施作中的砂石車及挖土機，龜山警分局訊問後將現場伍姓砂石車司機依水土保持及廢棄物清理法，移送桃園地檢署偵辦。
水務局提醒，山坡地開發都應經申請，核准後才能開挖，市政府近年利用空拍機等科技巡查山坡地，已查報多起違法開挖整地，及堆積土石等違反水土保持法案件，今年已裁罰88件，移送檢察機關偵辦達12件，違法開發最重可罰30萬元罰鍰，如果衍生水土流失送法辦，最重可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。
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