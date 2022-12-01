太好玩了！台中馬公龍公園遊客多 工廠老闆持鐵棍不讓停車遭法辦

台中市太平區的馬卡龍公園，因為有全台最高的11公尺溜滑梯，啟用以來受到民眾歡迎，每天都吸引大批遊客前往，但卻因停車位不足，屢屢引起糾紛。上個月28日下午，楊姓男子欲將轎車停在公園旁的市民大道與東英17街口，附近的林姓工廠老闆卻拿著鐵棍出來，硬逼著楊把轎車駛離，全程被手機拍下。

警方據報，今把林姓老闆（71歲）通知到案，他說是因為假日經常被車子擋住出入口，造成出入困難，且常常找不到人，那天因一時情緒失控，才導致有那樣的行為。

警方說，楊男停車處未畫停車格，亦無紅、黃線等標線，林姓老闆持鐵棍逼人駛離，偵訊後依妨害自由、恐嚇等罪嫌函送法辦。

太平區公所指出，馬卡龍公園規畫有汽車停車格126格（6格為無障礙車位）及機車停車格77格（2格為無障礙車位）因為實在太受歡迎，周六日兩天可吸引1萬人前往，公園停車空間難以負荷。

不過，市府已依前瞻計畫向中央申請經費改善街廓，目前只等細部計畫通過就可以施工，預計明年中街廓改善後、路燙平了，就可增設停車位，疏解停車問題。