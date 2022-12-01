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兄妹為錢吵架大街互毆 妹酒醉失控遭管束2人社維法送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

李姓兄妹11月27日回到台北市北投區老家，不料胞妹酒醉失控，提到胞兄欠他的錢尚未還清，2人爆發爭吵鬧到大街上，胞妹涉拿雨傘攻擊、辱罵胞兄，胞兄也徒手反擊，警方獲報後到場，因胞妹失控依法保護管束帶回派出所，待情緒和緩後護送回家。全案2人互不提告傷害罪，警方依社會秩序維護法第87條互相鬥毆送辦。

據了解，李姓兄妹平時未交惡，當晚2人回到北投老家一起餐敘喝酒，43歲李姓胞妹酒後不滿哥哥先錢向她借錢，尚未還清，一時失控涉持雨傘攻擊打胞兄，過程中不斷碎碎念辱罵；51歲李姓胞兄也有喝酒，徒手打妹妹反擊。

警方表示，11月27日晚上7時許，獲報北投實踐街吵架互毆案，石牌派出所員警到場後，發現李姓女子明顯酒醉失控，依警職法19條規定帶回派出所保護管束，當晚待她退酒、情緒平緩後，護送回家。

警方指出，2人確實在大街上互毆，但因雙方具血親關係，均不願意提起傷害告訴，全案後續將依違反社會秩序維護法第87條「互相鬥毆」送辦，可處1萬8千元以下罰鍰。北投分局呼籲，民眾如遇有類似糾紛事件，可直接撥打110報案，將立即派遣員警到場控制預防衍生其他爭端，並依相關法令妥適處置。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓兄妹11月27日回到台北市北投區老家，不料胞妹酒醉失控，提到胞兄欠他的錢尚未還清，2人爆發爭吵鬧到大街上，胞妹涉拿雨傘攻擊、辱罵胞兄，胞兄也徒手反擊，警方獲報後到場，因胞妹失控依法保護管束帶回派出所，待情緒和緩後護送回家。全案2人互不提告傷害罪，警方依社會秩序維護法第87條互相鬥毆送辦。記者蕭雅娟／翻攝
李姓兄妹11月27日回到台北市北投區老家，不料胞妹酒醉失控，提到胞兄欠他的錢尚未還清，2人爆發爭吵鬧到大街上，胞妹涉拿雨傘攻擊、辱罵胞兄，胞兄也徒手反擊，警方獲報後到場，因胞妹失控依法保護管束帶回派出所，待情緒和緩後護送回家。全案2人互不提告傷害罪，警方依社會秩序維護法第87條互相鬥毆送辦。記者蕭雅娟／翻攝

北投 鬥毆 傷害罪

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