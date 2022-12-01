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白天剛裝好冷氣 帽T男夜晚偷走6萬銅管店家氣炸報警
31歲李姓男子因無業，缺錢花用，潛入高市經武路一間裝修店面行竊，偷走價值6萬元的冷氣銅管，店家發現白天才裝好的冷氣，晚上銅管就被偷，氣炸報警；警方調監視器，認出李是轄區慣竊，通知他到案，但銅管已變賣5000元全花光。
鳳山警分局文山派出所25日上午11時許，接獲蔡姓男子報案，蔡男指位於經武路巷內的店面正在整修，當天裝修工人上工時，發現前一天裝好的冷氣銅管遭竊，損失約6萬元。
警方受理報案後，調閱附近監視器，從竊賊身形認出是轄區慣竊31歲的李姓男子所為，李當天凌晨先徒步至工地附近，利用工地施工梯子攀爬入內，將冷氣銅管拆下後，扛在肩上，騎單車逃逸。
李男28日晚上8時許，被警方通知到案，坦承因缺錢花用行竊，偷來的銅管變賣5000元已全花光；警詢後依竊盜罪嫌函送偵辦。
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