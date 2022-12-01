影／竊盜通緝逃月餘 敗在一句嗆罵 鋃鐺入獄

新北市三峽區薛姓男子，周二晚上酒醉進入大學路一間小兒科診所，他討菸抽不成，竟惱怒言語辱罵診所人員；半小時後，薛男又在同條路上另間補習班，對人醉語胡謅。警方獲報循線帶人返所偵辦，這一查才知薛男另涉及2件竊案、3件竊盜案通緝，目前被害人暫不提告，警詢後竊盜、通緝等罪嫌送辦。

經查，薛姓男子（59歲）因涉及3起竊盜案件，在今年10月底被發布通緝。周二（29日）晚上7時許，他喝得酩酊大醉，走路搖晃進入新北市三峽區大學路一間小兒科診所，向在場護理人員討菸抽。

「你有菸抽嗎？可以借我抽嗎？」面對薛男突來一句，護理人員回說「沒有，我沒抽菸」沒想到薛男瞬間惱怒飆罵穢語，用台語撂話「我不殺妳只是剛好而已！」轉身離開，氣的護理人員將過程上傳臉書社群，並報警處理。

孰料，約莫半小時，薛男在條一條路上，又想進入另間補習班，當場被補習班老師拒絕，此時薛男竟說「妳不讓我進去，我以後天天來這」案經轄區警方獲報，派員迅速趕抵，於補習班附近逮捕薛男帶回查辦。

經查，赫見薛男因涉及3起竊盜案件，於今年10月份被發布通緝，另又再當天（29日）上午11時許，涉及在學勤路一家聯鎖超商竊取啤酒、YOUBIKE腳踏車。目前被害兩女展不提告，警詢後則依通緝、竊盜等罪嫌移送法辦。

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