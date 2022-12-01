高雄林園驚見隨機熊抱男 網友：騷擾行為已非首次
今天上午在臉書社團「林園大小事」一名張姓網友發文，表示昨天晚上7時許，和朋友開車經過林園清水巖附近的馬路，目睹一名中年男子尾隨女學生，緊急將車迴轉，下車關切並報警。女學生媽媽在貼文下方留言，表示女兒昨晚6時15分許，也被這名中年男子熊抱，還尾隨到家裡，目前已報警，詳細情形警方釐清中。
社團中數名網友表示，該名中年男子已非第一次出現騷擾行為。有網友說之前坐在機車上用手機，該男突然貼近，網友不客氣回應，該男竟對網友露出猥瑣笑容；另名網友表示該男是在地人，常騷擾附近運動的女性，還會刻意裝傻；警方也向昨晚挺身保護女學生的張姓網友說，該男有類似行徑已非第一次。
另也有網友表示，林園區鳳林路、清水巖路地處偏僻，人煙稀少，安全有疑慮，提醒落單時做好基本防護，讓家人朋友知道自己的行走路線，另也呼籲政府及警察單位，加強巡邏及設置安全照明。
林園分局林園派出所表示，在30日18時25分接獲通報，林園區鳳林路三段有女學生遭醉漢跟蹤，但警方到場時，女學生與該名中年男子都已離去，現場只留報案人。
警方目前已查出該吳姓男子身分，通知吳到案說明及加強約制，並已聯絡女學生家人到派出所報案。受理報案釐清後，將依法移送偵辦，另將積極加強該處巡邏，以維護民眾安全。
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