快訊

蝦皮購物大當機 官方道歉：系統異常正全力修復

電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

高雄林園驚見隨機熊抱男 網友：騷擾行為已非首次

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

臉書社團「林園大小事」張姓網友發文，表示昨天晚上7時許，行經林園清水巖附近，目睹一名中年男子尾隨女學生，已交由警方處理。圖／翻攝自臉書社團「林園大小事」
臉書社團「林園大小事」張姓網友發文，表示昨天晚上7時許，行經林園清水巖附近，目睹一名中年男子尾隨女學生，已交由警方處理。圖／翻攝自臉書社團「林園大小事」
今天上午在臉書社團「林園大小事」一名張姓網友發文，表示昨天晚上7時許，和朋友開車經過林園清水巖附近的馬路，目睹一名中年男子尾隨女學生，緊急將車迴轉，下車關切並報警。女學生媽媽在貼文下方留言，表示女兒昨晚6時15分許，也被這名中年男子熊抱，還尾隨到家裡，目前已報警，詳細情形警方釐清中。

社團中數名網友表示，該名中年男子已非第一次出現騷擾行為。有網友說之前坐在機車上用手機，該男突然貼近，網友不客氣回應，該男竟對網友露出猥瑣笑容；另名網友表示該男是在地人，常騷擾附近運動的女性，還會刻意裝傻；警方也向昨晚挺身保護女學生的張姓網友說，該男有類似行徑已非第一次。

另也有網友表示，林園區鳳林路、清水巖路地處偏僻，人煙稀少，安全有疑慮，提醒落單時做好基本防護，讓家人朋友知道自己的行走路線，另也呼籲政府及警察單位，加強巡邏及設置安全照明。

林園分局林園派出所表示，在30日18時25分接獲通報，林園區鳳林路三段有女學生遭醉漢跟蹤，但警方到場時，女學生與該名中年男子都已離去，現場只留報案人。

警方目前已查出該吳姓男子身分，通知吳到案說明及加強約制，並已聯絡女學生家人到派出所報案。受理報案釐清後，將依法移送偵辦，另將積極加強該處巡邏，以維護民眾安全。

警察

延伸閱讀

聖露西亞總理參訪高雄 陳其邁款宴道謝：感謝多次為台灣仗義執言

感恩茶會12月6日啟動 柯志恩：會去那瑪夏幫陳其邁看一棟房子

苦苓贊助女學生60萬留學　事後才驚覺被騙

影／桃園客運門夾女學生拖行手腳撕裂傷 網猛批太扯！

相關新聞

山友登山莫名迷路台南崁頭山 驚見樹叢失蹤1年男乾屍

一名登山客日前到台南崁頭山步道健走，莫名迷路後，突然在位於曾文水庫附近的偏僻樹叢，發現一具掛於大樹上已風乾男屍，嚇到趕緊...

停在殯儀館內機車靈異消失 警一查發現「恐怖」真相

28歲吳姓男子前天上午將機車停放在高雄市立殯儀館超商前，因貪圖方便，鑰匙沒拔就進超商買東西，出來後，竟發現機車失蹤，讓他...

高雄林園驚見隨機熊抱男 網友：騷擾行為已非首次

今天上午在臉書社團「林園大小事」一名張姓網友發文，表示昨天晚上7時許，和朋友開車經過林園清水巖附近的馬路，目睹一名中年男...

基隆新增4處科技執法今天啟用 違規仍多小心荷包失血

基隆市中正路與信一路口、中正路與義一路口、水源路與源遠路口及八堵火車站等4處易肇事路口設置科技執法設備，今天正式啟用，針...

北市外送員事故死傷增警製片「回顧案發」籲遵守交規

外送員相關交通事故頻傳，台北市中山分局觀察轄內晴光市場飲食消費活動頻繁，時常吸引外送員前往接單、等餐，為降低相關交通事故...

高雄清晨2車追撞釀4傷 半毀車拖走後「自燃」變全毀

37隨陳姓男子今清晨5時許，開車行經前金區中華、五福路口時，和42歲劉男轎車相撞，連同駕駛、乘客共有4人受輕傷，無生命危...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。