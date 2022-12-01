基隆新增4處科技執法今天啟用 違規仍多小心荷包失血

基隆市中正路與信一路口、中正路與義一路口、水源路與源遠路口及八堵火車站等4處易肇事路口設置科技執法設備，今天正式啟用，針對違規轉彎、闖紅燈、跨越雙白線、未依標線指示行駛及機車行駛行人穿越道等加強取締。首日違規情形仍多，警方提醒民眾注意，小心荷包失血。

警方說，信一路往中正路方向時相多，最內側車道是要上國道1號左轉車道專用，車道旁畫有雙白線，但常有不少由義一路右轉的車輛，橫跨雙白線違規切入搶道，不僅危險也影響後方行進車流順暢，易發生車禍。

另外，八堵路八堵火車站前，因為搭乘火車民眾多，常有計程車或自小客違規迴轉往基隆市區方向，常與直行車發生車禍，屬危險路段事故很多，不時出現險象環生畫面。

交通隊有鑑於其他路口實施科技執法後成效良好，獲中央補助再增設4處科技執法設備，分別為中正路與信一路口、中正路與義一路口、水源路與源遠路口及八堵路127巷口八堵火車站4處，經1個月宣導期後，今天起正式啟用。

這4處路口針對違規轉彎、闖紅燈、跨越雙白線、未依標線指示行駛及機車行駛行人穿越道等違規加強取締，前方道路設置警告牌面。

該設備採「多功能」交通違規偵測，將依據各路口不同違規態樣，由系統AI辨識車號及車種，自動運算判別違規行為，再由舉發員警藉由後端管理平台審核，確認違規事實後製單舉發，除可減少舉發爭議，亦能減少警力使用、提升執勤安全及執法嚇阻效果。