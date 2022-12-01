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北市外送員事故死傷增警製片「回顧案發」籲遵守交規

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

外送員相關交通事故頻傳，台北市中山分局觀察轄內晴光市場飲食消費活動頻繁，時常吸引外送員前往接單、等餐，為降低相關交通事故發生率，近日特別派員到場宣導交通安全，提醒外送員務必依規定行車。

警方統計台北市近3年「外送員涉入交通事故件數」，2020年1995件，1471名傷者中包含883名外送員；2021年2155件，1657名傷者中包含979名外送員，1名民眾死亡；今年截至10月底共1689件，1287名傷者中包含783名外送員，1名民眾及1名外送員死亡。事故死傷情況有上升趨勢。

其中，外送員涉入交通事故件數最多的外送平台為「Uber Eats」，2020年有1178件，2021年有1268件，今年截至10月底有986件；其次是「Foodpanda」，2020年811件，2021年945件，今年截至10月底有755件。

警方分析，外送員死傷者年齡層以30至39歲者居多，肇事原因多為未注意車前狀況、未依規定讓車、超速失控。

中山分局表示，中山區晴光市場是轄內外送熱區，時常吸引外送員前往接單、等餐，為降低相關交通事故發生率，近日派員前往加強宣導交通規則及安全概念，同時製作宣導短片「歷史上的今天」，透過事故案例提醒駕駛人遵守交通規定，建構安全觀念。

警方指出，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，轉彎車應讓直行車先行，違者將依道路交通管理處罰條例處600至1800元罰鍰；車輛行經無號誌路口時遇「停車再開」標誌或「停」字標字時，應在停止線前先完全停止，充分看清路況並確認已無車輛交會，才可通行，未停車再開，可處600至1800元罰鍰。

同時提醒，外送員在面對複雜的交通環境，應注意路況並減速慢行，對於路口的路權規定要有所認識以避免交通事故發生，違反路權規定不但要負較高的肇責，也要依道路交通管理處罰條例處以罰鍰，千萬要小心謹慎。

警方加強宣導交通規則及安全概念。圖／警方提供
警方加強宣導交通規則及安全概念。圖／警方提供
警方加強宣導交通規則及安全概念。圖／警方提供
警方加強宣導交通規則及安全概念。圖／警方提供

外送員 路權

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