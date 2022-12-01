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停在殯儀館內機車靈異消失 警一查發現「恐怖」真相
28歲吳姓男子前天上午將機車停放在高雄市立殯儀館超商前，因貪圖方便，鑰匙沒拔就進超商買東西，出來後，竟發現機車失蹤，讓他整個人心裡發毛，警方獲報趕抵，幫吳四處搜尋後，見超商前另停了一輛未拔鑰匙的同款、同色機車，結果發現是葬儀社員工騎錯車、搞烏龍。
三民二警分局鼎金派出所，前天上午10時許，擔服巡邏勤務，接獲吳姓男子報案，吳男指機車停放在高雄市立殯儀館內超商前，竟不翼而飛，請求警方協助。
巡佐林君仰及警員蔡哲玄員警趕赴現場後，見報案的吳男神情惶恐，不知所措，吳告知警方，不久前，將機車停放在殯儀館的超商前，因貪圖方便，鑰匙沒拔就進去超商買東西，沒過幾分鐘，走出來後，竟發現機車不見了，吳不解地說，就停在「殯儀館」前，也會被人偷走？
警方安撫吳男情緒後，詢問他的機車廠牌和顏色，在四處找尋時，卻發現在吳男停車處旁，停放了一輛和吳男同廠牌、同色的重機車，巧合的是，機車鑰匙也未拔，警方當下靈機一動，會不會被騎錯車了。
警方隨後聯繫該輛停在超商前的機車車主，24歲的劉姓男子接到警方電話，才知自己騎錯車，隨後將吳男機車騎回現場。
警方調查，劉男是葬儀社業者的員工，當時也因趕時間處理事情，機車鑰匙未拔，誤認吳男的機車是自己機車，才騎了就走，吳男見自己機車並非「靈異消失」，只是搞了烏龍，鬆了一口氣，感謝警方神救援，找回他的愛車。
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