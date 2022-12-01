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山友登山莫名迷路台南崁頭山 驚見樹叢失蹤1年男乾屍

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

中埔警分局警方在台南市東山仙公廟孚佑宮登山口附近樹林，找到一輛停放約1年1個月疑似死者轎車。圖／嘉義市救難協會提供
中埔警分局警方在台南市東山仙公廟孚佑宮登山口附近樹林，找到一輛停放約1年1個月疑似死者轎車。圖／嘉義市救難協會提供
一名登山客日前到台南崁頭山步道健走，莫名迷路後，突然在位於曾文水庫附近的偏僻樹叢，發現一具掛於大樹上已風乾男屍，嚇到趕緊報警；警方到場，因山路崎嶇屍體難運，求助嘉義市救難協會幫忙，費近8小時才順利運下山；警方表示，已通知死者妻子，但因面部無法清楚辨別，決定以DNA進行身分比對，釐清死者身分。

一名登山客照往常登山，不明原因在走台南崁頭山步道突然迷路，卻讓他看到樹叢大樹疑有一具人形物體掛著，走進查看，竟是一具乾化發黑屍體，嚇壞立即通報警方，而這莫名的巧合也讓人感到非常不可思議。

中埔警分局調查，員警抵達現場僅找到一台沒電手機，無身分證件，最後在台南市東山仙公廟孚佑宮登山口附近樹林，找到一輛停放約1個月疑似死者轎車，查出車主是去年10月已通報失蹤的45歲居住在民雄鄉男子。

警方表示，該男至今失聯1年1個月，已通知死者妻子前來確認身分，但因死者風乾發黑，其妻子認不出來是否是先生，為求正確，警方將以DNA進行身分比對，釐清死者身分。

嘉義市救難協會指出，到場保持屍體完整，再吊掛到大樹下，綁紮固定屍體，經8小時順利「送祂最後一程」，雖有人提到這是葬儀社的工作，但能發揮搜救專長是值得的。

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許多山友見此輛車停放孚佑宮登山口許久，通報警方，疑似為此案死者轎車。圖／嘉義市救難協會提供
許多山友見此輛車停放孚佑宮登山口許久，通報警方，疑似為此案死者轎車。圖／嘉義市救難協會提供
嘉義市救難協會協助中埔警分局警方，費近8小時順利將為於曾文水庫附近偏僻樹林裡的無名男屍運下山。圖／嘉義市救難協會提供
嘉義市救難協會協助中埔警分局警方，費近8小時順利將為於曾文水庫附近偏僻樹林裡的無名男屍運下山。圖／嘉義市救難協會提供

台南 曾文水庫

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