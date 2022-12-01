高雄清晨2車追撞釀4傷 半毀車拖走後「自燃」變全毀
37隨陳姓男子今清晨5時許，開車行經前金區中華、五福路口時，和42歲劉男轎車相撞，連同駕駛、乘客共有4人受輕傷，無生命危險。案發後，劉男車上的胡姓女乘客，將轎車拖到鼓山區中華一路路邊停車格停放，結果今清晨7時許，半毀的轎車突然自燃，整輛車頭燒到精光幾乎全毀，詳細起火原因正待釐清。
陳男今清晨5時許，開著載著黃姓女乘客沿中華三路南下，行經五福路口要迴轉時，不慎與同向的劉男轎車發生碰撞，劉男與車上胡姓女乘客都受傷，兩車、四人都被舊物車送往醫院救治，所幸均無生命危險。
警方獲報後到場，初步瞭解雙方均無酒駕，兩輛車也由拖吊車到場移置，肇責由警方測繪釐清，今早6時許道路交通也恢復暢通。
不過胡女事後將受損轎車拖到鼓山區中華一路的路邊停車格停放時，沒多久半毀的轎車突然「自燃」，警消到場後火速撲滅火勢，但原本已經半毀的轎車，因為火警變成「全毀」。
胡女到場後滿臉無奈，稱她把車拖回家裡附近的停車格，就先回家休息，怎料車輛會自燃？不確定是否事故造成，詳細起火原因正由消防人員釐清。
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