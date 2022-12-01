快訊

扯！約前議員到國防部政戰局大廳簽約買土地 詐騙得手200萬元

C羅傳將轉戰沙國聯賽「年薪63億台幣」！網驚呼：真的挖到石油

獨／鄭文燦爭黨魁密集運作 28日找英系、林佳龍爭支持

高雄小貨車駕駛酒駕忘拉手煞車 一屁股撞上對向大貨車

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄53歲張姓男子29日下午，在楠梓區惠民路上，將小貨車停靠路邊卸貨時，忘記拉手煞車，導致車子自行向斜後方滑動，撞擊停靠在對向車道的大貨車車身。張男向警車辯稱沒有飲酒，酒測後數值卻達0.40mg/l，全案依公共危險罪移送橋頭地檢署。

小貨車駕駛張男向警車辯稱沒有飲酒，酒測後數值卻達0.40mg/l，全案依公共危險罪移送偵辦。記者林品君／翻攝
小貨車駕駛張男向警車辯稱沒有飲酒，酒測後數值卻達0.40mg/l，全案依公共危險罪移送偵辦。記者林品君／翻攝

楠梓分局翠屏派出所在29日下午13時20分許接獲報案，楠梓區惠民路發生交通事故，一台停靠路邊的小貨車因手煞車沒拉好，自行緩緩向斜後方滑動，直接橫越到對向車道，過程中還差點擦撞行駛中的機車，最後車尾撞擊停靠在對向車道的大貨車車身。

警方到場後，大貨車駕駛黃男表示自己將車子停在某百貨前卸貨，突然聽到「碰！」的一聲，趕緊探頭查看，發現竟有一台小貨車以車尾衝撞自己的大貨車。

警方初步詢問兩方貨車駕駛是否有飲酒，駕駛小貨車的張男表示自己沒有喝，但經吹氣酒測，張男數值竟高達0.40mg/l，超過法定標準，張男見已無法抵賴，才低聲說出自己早上10點多喝了兩瓶啤酒，警方現場依公共危險罪將張男移送橋頭地檢署。

楠梓分局呼籲民眾酒後切勿開車或騎乘機車，酒後駕車不僅讓自身安全堪慮，也容易危害到其他用路人的安全，千萬別逞一時之強而鑄下大禍；警方將持續強力執行取締酒後駕車勤務，維護用路人交通安全，請民眾千萬不要心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 車禍

延伸閱讀

火車急煞只差5米！基中學生按煞車鈕救回落鐵軌翁一命

明起室外脫口罩 中警連續2個月執行抓酒駕專案

載軍方人員遊覽車與大貨車國道車禍 遊覽車駕駛受傷

罰不怕？台東男子酒駕11次 判6月徒刑併罰9萬元

相關新聞

影／疑天雨視線不佳…女騎士衝撞路邊公車 搶救四天家屬忍痛拔管

新北市上月24日發生一起機車追撞公車意外，機車騎士游姓女子疑似未注意車前狀況，在完全未煞車的情況下，直接撞上停靠路邊公車...

撞擊畫面曝光！高雄轎車違規迴轉 下秒遭他車撞釀2傷

高市陳姓男子今天清晨駕車搭載黃姓女子，行經中華三路，在路口違規迴轉時，直行的劉姓男子的轎車閃避不及，當場撞擊，陳男車身左...

高雄清晨2車追撞釀4傷 半毀車拖走後「自燃」變全毀

37隨陳姓男子今清晨5時許，開車行經前金區中華、五福路口時，和42歲劉男轎車相撞，連同駕駛、乘客共有4人受輕傷，無生命危...

高雄小貨車駕駛酒駕忘拉手煞車 一屁股撞上對向大貨車

高雄53歲張姓男子29日下午，在楠梓區惠民路上，將小貨車停靠路邊卸貨時，忘記拉手煞車，導致車子自行向斜後方滑動，撞擊停靠...

就愛吃冰淇淋 時髦女趁百貨周年慶行竊被送辦

台南40歲陳姓女子趁百貨公司周年慶，從業人員忙於招呼客人結帳，前往地下2樓市場涉嫌行竊。店家發現物品數量短缺至第二警分局...

三重火災警報器沒裝險出人命 消防局：要限改違者罰處

昨天上午新北市三重區正義北路一出租套房發生火警，消防員10分鐘內撲滅，順利救出2名受困民眾，目前起火原因仍在調查釐清，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。