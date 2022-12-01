高雄小貨車駕駛酒駕忘拉手煞車 一屁股撞上對向大貨車

高雄53歲張姓男子29日下午，在楠梓區惠民路上，將小貨車停靠路邊卸貨時，忘記拉手煞車，導致車子自行向斜後方滑動，撞擊停靠在對向車道的大貨車車身。張男向警車辯稱沒有飲酒，酒測後數值卻達0.40mg/l，全案依公共危險罪移送橋頭地檢署。

小貨車駕駛張男向警車辯稱沒有飲酒，酒測後數值卻達0.40mg/l，全案依公共危險罪移送偵辦。記者林品君／翻攝

楠梓分局翠屏派出所在29日下午13時20分許接獲報案，楠梓區惠民路發生交通事故，一台停靠路邊的小貨車因手煞車沒拉好，自行緩緩向斜後方滑動，直接橫越到對向車道，過程中還差點擦撞行駛中的機車，最後車尾撞擊停靠在對向車道的大貨車車身。

警方到場後，大貨車駕駛黃男表示自己將車子停在某百貨前卸貨，突然聽到「碰！」的一聲，趕緊探頭查看，發現竟有一台小貨車以車尾衝撞自己的大貨車。

警方初步詢問兩方貨車駕駛是否有飲酒，駕駛小貨車的張男表示自己沒有喝，但經吹氣酒測，張男數值竟高達0.40mg/l，超過法定標準，張男見已無法抵賴，才低聲說出自己早上10點多喝了兩瓶啤酒，警方現場依公共危險罪將張男移送橋頭地檢署。

楠梓分局呼籲民眾酒後切勿開車或騎乘機車，酒後駕車不僅讓自身安全堪慮，也容易危害到其他用路人的安全，千萬別逞一時之強而鑄下大禍；警方將持續強力執行取締酒後駕車勤務，維護用路人交通安全，請民眾千萬不要心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康