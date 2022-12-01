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撞擊畫面曝光！高雄轎車違規迴轉 下秒遭他車撞釀2傷
高市陳姓男子今天清晨駕車搭載黃姓女子，行經中華三路，在路口違規迴轉時，直行的劉姓男子的轎車閃避不及，當場撞擊，陳男車身左側凹陷，劉男的車頭全毀、引擎蓋掀開，劉、陳2人頭部輕微擦傷，警方事後對2人酒測均無酒駕行為。
警方調查，37歲的陳男今天清晨5時許，駕車搭載23歲黃女，行經中華三路南下路段時，突然在路口迴轉，當時，42歲劉男駕車搭載42歲胡女，直行該路段，閃避不及，當場猛撞陳男座車。
車禍發生當下，因巨大撞擊力，導致陳男車身左側凹陷，劉男座車車頭全毀、引擎蓋掀起；劉、陳2人頭部受輕微擦挫傷，2名黃、胡姓女乘客未受傷，受到些許驚嚇。
警消獲報到場處理，事後對劉、胡施以酒測，2人均未喝酒，詳細車禍肇責由警方進一步釐清。
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