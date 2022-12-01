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就愛吃冰淇淋 時髦女趁百貨周年慶行竊被送辦
台南40歲陳姓女子趁百貨公司周年慶，從業人員忙於招呼客人結帳，前往地下2樓市場涉嫌行竊。店家發現物品數量短缺至第二警分局報案，查看監視器後鎖定1名衣著時髦、高跟鞋及手提名牌包陳女，昨天循線將她帶回，起獲知名品牌冰淇淋、巧克力等物，警方依涉竊盜案送辦。
南門派出所員警調查發現，陳女穿著時髦亮麗且手提名牌小包，利用中午時分店員分批用餐，人力較單薄之際，在市場內四處走動並行竊；行竊時，還不時轉頭查看店員有無注意，趁機將物品放入手提袋內，且她對冰淇淋情有獨鍾，單冰品就偷了大、小各兩桶，事後未經結帳逕自離去。
案經店家清點後發現物品數量短缺至南門派出所報案，經員警與店家一同查看監視器，逐一過濾可疑人等，終於發現1名衣著時髦、高跟鞋及手提名牌小包女子涉有重嫌。員警沿線調閱路口監視器以車追查，昨天下午4時將涉案陳女帶回，並起獲知名品牌冰淇淋4盒、各類巧克力、餅乾等4包、鮮果汁及密封盒1個等物品，價值約2500元。
警方起獲相關行竊商品後，也深怕冰淇淋不耐高溫融化，也急忙聯繫店家來領回，全案調查後將陳女依涉竊盜罪嫌送辦。
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