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三重火災警報器沒裝險出人命 消防局：要限改違者罰處

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天上午新北市三重區正義北路一出租套房發生火警，消防員10分鐘內撲滅，順利救出2名受困民眾，目前起火原因仍在調查釐清，但房東未裝「住宅火災警報器」已要求限期改善，若未限期改善，將依《新北市火災預防自治條例》罰處6千元以上3萬元以下罰鍰，以維護租客安全。

據了解，昨天（11月30日）上午9時許，新北市三重區正義北路一處出租套房，突冒出濃濃黑煙。新北市消防局獲報派員趕抵救緩，經布水線入內搶救，火勢10分鐘內控制撲滅，並順利救出2名受困民眾，所幸現場沒有人受困受傷，起火原因則有待後續調查釐清。

消防員現場勘驗，發現起火戶並無裝置「住宅火災警報器」當場予令限期改善，若違反規定，經通知限期改善，還不願改善者，將依《新北市火災預防自治條例》開處6千元以上3萬元以下罰鍰。

新北市消防局提醒，今年7月1日《新北市火災預防自治條例》正式上路，明訂出租場所、違建住宅及曾發生火警紀錄的住宅，強制安裝住宅用火災警報器，管理權人或房東，應依設置辦法自主安裝住宅用火災警報器，若違反規定，經通知限期改善，屆期不改善者，處新台幣6千元以上3萬元以下罰鍰。

市民朋友若發現房東未裝設住警器，可要求房東依法設置或撥打119向消防局反應，消防局將派員前往稽查，期能有效提高市民居家安全與防災意識意識，以利火警發生初期迅速預警順利逃生，同時降低住宅火災發生，以確保生命及財產安全。

今年7月1日《新北市火災預防自治條例》正式上路，民眾要注意相關規定，以免受罰。記者曾伯愷／翻攝
今年7月1日《新北市火災預防自治條例》正式上路，民眾要注意相關規定，以免受罰。記者曾伯愷／翻攝
昨天（11月30日）上午9時許，新北市三重區正義北路一處出租套房發生火警，起火戶因沒裝「住宅火災警報器」，已要求房東限期改善。記者曾伯愷／翻攝
昨天（11月30日）上午9時許，新北市三重區正義北路一處出租套房發生火警，起火戶因沒裝「住宅火災警報器」，已要求房東限期改善。記者曾伯愷／翻攝

火災 房東

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