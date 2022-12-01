影／疑天雨視線不佳…女騎士衝撞路邊公車 搶救四天家屬忍痛拔管

新北市上月24日發生一起機車追撞公車意外，機車騎士游姓女子疑似未注意車前狀況，在完全未煞車的情況下，直接撞上停靠路邊公車招呼站的新店客運，公車司機驚聞巨大撞擊聲，連忙下車察看，見女騎士口鼻流血，當場嚇壞連忙報警叫救護車，游女送醫後救回一命，進住加護病房仍未好轉，家屬於本周一忍痛拔管。

30歲游姓女子11月24日晚上11時騎機車行經新北市新店區往台北市文山區方向，疑天雨視線不佳，女騎士未煞車直接撞上停靠北新路三段，大坪林捷運旁路邊公車招呼站內，往返新店黎明清境與捷運大坪林站的綠7路新店公車。

由於游女根本未煞車就朝公車正後方直接撞上，發出巨大撞擊聲響，公車司機黎姓男子（57歲）感覺公車有震動一下，還聽到巨響，連忙跳下車察看，走到公車後方一看，只見一輛機車車頭幾乎全毀，女騎士滿頭滿嘴鮮血直流當場嚇到，趕緊打電話報警並叫救護車。

據了解，受傷的游女是準備騎車前往北市景美一家超商上班，因頭部、胸部受創送往慈濟醫院新店分院，經搶救恢復呼吸心跳並持續留院進住加護護病房治療觀察，因病情始終未見好轉，家屬在本周一忍痛拔管停止搶救。