台中飲水機工廠火警 兩千坪廠房付之一炬

台中市太平區成功路一家飲水機製造工廠，昨晚6時許發生火警，消防局據報出動消防車前往灌救，兩千平方公尺的廠房付之一炬，幸無人傷亡，財物損失和起火原因都在調查中。

據指出，因廠房內堆房不少耗材，這起火警雖在晚上10時55分即撲滅，但殘火處理一直到凌晨才結束。

消防局說，接獲報案後立即派遣太平、中山、車籠埔、仁化，東英、東山、十九甲、信義及大里等分隊及第三大隊部，出動各式消防車23輛、救護車2輛、消防人員65人前往灌救。