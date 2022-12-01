台中飲水機工廠火警 兩千坪廠房付之一炬
台中市太平區成功路一家飲水機製造工廠，昨晚6時許發生火警，消防局據報出動消防車前往灌救，兩千平方公尺的廠房付之一炬，幸無人傷亡，財物損失和起火原因都在調查中。
據指出，因廠房內堆房不少耗材，這起火警雖在晚上10時55分即撲滅，但殘火處理一直到凌晨才結束。
消防局說，接獲報案後立即派遣太平、中山、車籠埔、仁化，東英、東山、十九甲、信義及大里等分隊及第三大隊部，出動各式消防車23輛、救護車2輛、消防人員65人前往灌救。
現場為1層樓鐵皮建築，廠房用途為飲水機製造場所及儲放耗材之倉庫，消防人員到場時已全面燃燒，立即佈線搶救並破壞廠房鐵皮進入，火勢控制後並利用重機具協助開挖殘火處理，燃燒面積約兩千平方公尺。
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