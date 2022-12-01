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影／以高獲利為誘因 保七警識破詐騙集團

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹一名59歲吳姓男子遭詐騙集團利用「高獲利」為誘因進行投資詐騙，該集團在網路盜用照片佯裝幣商客服人員，藉此博取吳信任，並以「aa12345」作為吳男投資帳戶、名稱，要求匯款，待吳匯款50萬元後又稱繼續匯款可升級為高級會員，吳信以為真，上月28日到銀行再次匯款，所幸遭行員與員警察覺，及時勸阻，才免為繼續受騙。

吳男28日走進台灣銀行準備匯款，稱只是單純要提款支付家裡裝潢費用，但在保七員警曾仁國主管、蕭正功、張世欣、范鎧發與台銀行員的深入關切並瞭解後，吳又改口說是網路上認識「投資加密貨幣」的朋友，對方說只要匯款到他們指定的帳戶，就可以幫忙操作加密貨幣賺大錢。

經保七員警查證其手機內容，發現詐騙集團在網路上盜用照片，假扮幣商客服人員，以「高獲利」為由，來詐騙吳男匯款投資，吳男先前已經匯款50萬元，詐騙集團又食髓知味，要求吳男再加匯30萬元即可升級成為高級會員，屆時將有更高的獲利。

詐團未接獲匯款後，竟恐嚇吳男投資加密貨幣為違法行為，為免受罰，需要再提交擔保金100萬元。另外，更以吳男帳戶已遭凍結過久，需要活化激化帳戶，要再繳交系統升級費用60萬元，該詐騙集團以各種不同明目，進行複合式多重詐騙。

保七員警與台銀人員不斷向吳男說明，如果有這麼好的利潤，他們自己賺即可，何須要給投資客賺錢，吳男才驚覺這是一場網路投資詐騙，遂打消匯款的念頭。

警方呼籲，近期國際上有FTX等多起大型數位貨幣交易平台倒閉事件，民眾投資應小心謹慎，並透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資，必定伴隨高風險，更勿輕信網路上來路不明的投資管道，以免上當受騙。

詐騙集團不斷利用「高獲利」的騙術，致使吳男深信不疑。圖／警方提供
詐騙集團不斷利用「高獲利」的騙術，致使吳男深信不疑。圖／警方提供

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