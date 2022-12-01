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影／貨輪在彰化外海傾斜 船長棄船、4人獲救 主機修復續航行
蓋亞那籍隆順號貨輪昨天在彰化風場海域航道，因海象不佳發生傾斜，海巡署中部分署通報台中海巡隊派員救援，船身傾斜船長決定棄船逃命，空勤直升機昨天救起4人，仍有3人在船上留守，昨晚船主機已修復，開往高雄維修中。
海巡署表示，昨天深夜船東通知，主機已自行修復，往南預進高雄整補，以航速5節持續向南航行，交由海巡署第六巡防區(台南)持續監控，並由台北艦在旁戒護中。
海巡署中部分署表示，昨天近中午獲報，總噸位486噸級的隆順輪在彰化芳苑外海15浬處海域發生傾斜，通報海巡署中部機動海巡隊金門艦及台北艦馳援，空勤總隊也出動黑鷹直升機加入救援。
船上包括船長共7人，船長決定棄船逃命，昨天下午由空勤黑鷹直升機吊掛救起4名船員，返回嘉義水上機場，船上仍有船長等三人留守，並以船上抽水機以副機間歇供電排水，正等待從高雄港出發的拖船救援。
海巡署調查，隆順輪裝載8只貨櫃，其中3只空櫃，存油為柴油4噸，7名船員已接種過3劑新冠肺炎疫苗，均無發燒及呼吸道症狀；航港局中部航務中心要求該輪關閉油閥，已發布航船布告周知其他船舶注意。
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