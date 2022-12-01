高雄聯結車轉彎失控翻覆扯斷電線桿 警消破窗救出駕駛

高市葉姓男子今天清晨4時30分許，駕駛聯結車行經沿海路，欲左轉疑後方貨櫃重心不穩，失控翻覆後，扯斷路邊電線桿，橫躺在民宅和檳榔攤前，所幸未波及路人，葉受困駕駛座，警消破窗將他救出，葉僅頭部輕傷，詳細車禍肇責由警方釐清中。 高市葉姓男子今天清晨，駕駛聯結車行經沿海路，欲左轉疑後方貨櫃重心不穩，失控翻覆後，扯斷路邊電線桿，橫躺在民宅和檳榔攤前。記者石秀華／翻攝

警方調查，65歲的葉姓男子駕駛聯結車，後方載有要送往第六貨櫃中心外銷的物品，今天清晨4時30分許，行經小港區沿海四路和山邊路口，綠燈左轉時，疑貨櫃物品放置的重量不平均，導致車輛無法順利轉彎，當場翻覆。

聯結車翻覆後，滑向路邊，扯斷電線桿後，直接停在民宅和檳榔攤鐵皮屋前，所幸檳榔攤當時無人在內，也未波及其他民眾，但葉男受困駕駛座，動彈不得。