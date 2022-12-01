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高雄聯結車轉彎失控翻覆扯斷電線桿 警消破窗救出駕駛

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市葉姓男子今天清晨4時30分許，駕駛聯結車行經沿海路，欲左轉疑後方貨櫃重心不穩，失控翻覆後，扯斷路邊電線桿，橫躺在民宅和檳榔攤前，所幸未波及路人，葉受困駕駛座，警消破窗將他救出，葉僅頭部輕傷，詳細車禍肇責由警方釐清中。

高市葉姓男子今天清晨，駕駛聯結車行經沿海路，欲左轉疑後方貨櫃重心不穩，失控翻覆後，扯斷路邊電線桿，橫躺在民宅和檳榔攤前。記者石秀華／翻攝
高市葉姓男子今天清晨，駕駛聯結車行經沿海路，欲左轉疑後方貨櫃重心不穩，失控翻覆後，扯斷路邊電線桿，橫躺在民宅和檳榔攤前。記者石秀華／翻攝

警方調查，65歲的葉姓男子駕駛聯結車，後方載有要送往第六貨櫃中心外銷的物品，今天清晨4時30分許，行經小港區沿海四路和山邊路口，綠燈左轉時，疑貨櫃物品放置的重量不平均，導致車輛無法順利轉彎，當場翻覆。

聯結車翻覆後，滑向路邊，扯斷電線桿後，直接停在民宅和檳榔攤鐵皮屋前，所幸檳榔攤當時無人在內，也未波及其他民眾，但葉男受困駕駛座，動彈不得。

警消獲報趕抵現場，消防員以破獲機具打破車窗，將葉男救出，所幸他僅頭部受輕傷，警方事後對他施以酒測，無酒駕行為；由於現場電線桿被扯斷，警方通報台電人員到場修復，業者也請拖吊車吊離肇事車輛，詳細車禍肇責由警方進一步釐清。

高市葉姓男子駕駛聯結車在小港區轉彎翻覆後，滑向路邊，扯斷電線桿，警方通知台電人員搶修。圖／翻攝南部記者爆料網
高市葉姓男子駕駛聯結車在小港區轉彎翻覆後，滑向路邊，扯斷電線桿，警方通知台電人員搶修。圖／翻攝南部記者爆料網
高市葉姓男子今天清晨，駕駛聯結車行經沿海路，欲左轉失控翻覆，警方在現場交管。記者石秀華／翻攝
高市葉姓男子今天清晨，駕駛聯結車行經沿海路，欲左轉失控翻覆，警方在現場交管。記者石秀華／翻攝
高市葉姓男子今天清晨，駕駛聯結車行經沿海路，欲左轉失控翻覆後，扯斷路邊電線桿，橫躺在民宅和檳榔攤前。記者石秀華／翻攝
高市葉姓男子今天清晨，駕駛聯結車行經沿海路，欲左轉失控翻覆後，扯斷路邊電線桿，橫躺在民宅和檳榔攤前。記者石秀華／翻攝

車禍

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