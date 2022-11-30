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獨／台灣拖車集團跨海金門搜尋權利車拖走 車主心驚驚

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

最近金門權利車增多，網路流傳台灣業者來拖吊權利車被當地民眾攔阻畫面，引起熱議，據了解，因權利車在金門較不會被找到，再加上網路交易平台便利，就此一傳十，買的人增多，據警方統計金門最少有400輛，但坊間預估有將近千輛。縣警局說，權利車屬民事案件，一般購買的人發現車子被拖走，也不會報警。

愛玩權利車的小林就說，金門的車因為要加運費，所以不管新舊車只要一過海，價格就會多5到10萬，不少人要買車，就選擇買低價格、高CP值的權利車，他提到，一般20年的權利車，約賣10萬以下；10年車則賣10多萬；新車是落在30萬上下。

而像雙B的權利車，10年車只賣20萬、年份新的則要50萬，跟新車原價動輒就要數百萬，實在便宜很多，所以很多年輕人與愛派頭的人都會買。

最近有台灣的拖車業者到金門拖吊權利車，引起不少玩家人心惶惶，據了解，不到一周就拖走了20多輛車，往常不少停在金門卡拉OK店旁的名車，一夕之間全不見，民眾都說，應該是聽到風聲，提前將車藏起來。

據了解，權利車因為無法遷車籍，所以金門的監理站也不知道具體有多少輛在金門；但金門縣警察局為了防範有人利用權利車犯罪，都會主動出擊，只要發現權利車就會拍照建檔存證，大約有將近300多台。

坊間則傳言，過往金門的權利車不多，但近年來因為購車管道變多，甚至還有金門權利車的交易LINE社群，買權利車變簡單，所以越來越多人買，當中不乏高檔名車賓士、馬莎拉蒂、寶馬等。

據了解，在台灣有拖吊業者做起偏門生意，改賣起「保護貼紙」，形同「護身符」，據悉國產車的貼紙，約賣3萬，進口車則要5萬，號稱有貼紙，車輛就不會被拖走。

警方說，買賣貼紙行為算是遊走在法律邊緣，並不保證不會被其他業者拖走，如果是要求民眾拿錢贖車，才有違法疑慮；但他們也無奈表示，執法遇到權利車，只要車輛沒有報失竊或註銷，是無法可罰。

金門權利車增多，網路流傳台灣業者來拖吊權利車被當地民眾攔阻畫面，引起熱議，圖為示意圖。記者蔡家蓁／攝影
金門權利車增多，網路流傳台灣業者來拖吊權利車被當地民眾攔阻畫面，引起熱議，圖為示意圖。記者蔡家蓁／攝影

金門 警察

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