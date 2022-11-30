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影／棄船逃命！隆順輪載8貨櫃彰化外海傾斜 4獲救3待救

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天上午11點多，一艘船蓋亞那籍隆順號貨輪在彰化風場海域航道，船身傾斜20度，海巡署中部分署通報台中海巡隊派員馳援，船長決定棄船逃命，出動空勤直升機救起4人，3人在船上留守，暫無生命危險，等待拖船救援。

海巡署中部分署表示，今天中午11點30分獲報，彰化芳苑外海15浬處一艘總噸位486噸級的隆順輪發生傾斜，通報海巡署中部機動海巡隊金門艦及台北艦馳援，空勤總隊出動黑鷹直升機加入救援。

海巡署中部分署指出，船上包括船長共7人，下午4點19分由空勤黑鷹直升機成功吊掛2名船員，4點43分吊掛起第3名船員，52分成功救起第4名船員，返回嘉義水上機場。

船上目前仍有船長等3人留守，並以船上抽水機以副機間歇供電排水，等待從高雄港出發的拖船救援。

下午5點40分，海巡署第四岸巡隊司法組抵達嘉義第四空軍聯隊，確認3名船員身份無誤，航港局中部航務中心請船代聯繫船東派船救援，安置船員。

海巡署初步了解，隆順輪裝載八只貨櫃，其中三只空櫃，存油為柴油四噸，7名船員皆已接種過三劑新冠肺炎疫苗，均無發燒及呼吸道症狀。

一艘船蓋亞那籍隆順號貨輪在彰化風場海域航道，船身傾斜20度，船長決定棄船逃命，出動空勤直升機救起4人，3人在船上留守，暫無生命危險，等待拖船救援。圖／空勤總隊提供
一艘船蓋亞那籍隆順號貨輪在彰化風場海域航道，船身傾斜20度，船長決定棄船逃命，出動空勤直升機救起4人，3人在船上留守，暫無生命危險，等待拖船救援。圖／空勤總隊提供
一艘船蓋亞那籍隆順號貨輪在彰化風場海域航道，船身傾斜20度，船長決定棄船逃命，出動空勤直升機救起4人，3人在船上留守，暫無生命危險，等待拖船救援。圖／空勤總隊提供
一艘船蓋亞那籍隆順號貨輪在彰化風場海域航道，船身傾斜20度，船長決定棄船逃命，出動空勤直升機救起4人，3人在船上留守，暫無生命危險，等待拖船救援。圖／空勤總隊提供

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